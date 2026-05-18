La HC25, l'ultimo tassello dell'icona Ferrari

La HC25 è un'auto unica realizzata dalla divisione 'Progetti Speciali' del Cavallino, ispirata alle spider Ferrari a motore centrale-posteriore. La HC25 è l'ultimo tassello di un percorso iconico intrapreso dalla marca con i suoi modelli di punta, caratterizzati da un design esclusivo elaborato su richiesta del cliente.

Il Cavallino ha svelato la HC25 , un'auto unica realizzata dalla divisione 'Progetti Speciali' con un design ispirato alle spider Ferrari a motore centrale-posteriore . La HC25 è l'ultimo tassello di un percorso iconico intrapreso dalla marca con i suoi modelli di punta, caratterizzati da un design esclusivo elaborato su richiesta del cliente.

Ogni progetto parte dall'idea del committente, sviluppata insieme al team di designer del Ferrari Design Studio, e si conclude con la realizzazione di una Ferrari unica fregiata del logo del Cavallino Rampante





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