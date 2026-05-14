La Juventus potrebbe assicurarsi un pass per la prossima Champions League nel 37° turno di campionato, ma per farlo devono verificarsi alcune condizioni. Il campionato di Serie A si avvia alla sua naturale conclusione e quindi anche ad emettere gli ultimi verdetti definitivi. La Juventus si presenta ai blocchi di partenza della trentasettesima giornata da terza forza del torneo, cosa questa che le impone di fare soprattutto la corsa sulle immediate inseguitrici: Milan, Roma e Como.

La Juventus potrebbe assicurarsi un pass per la prossima Champions League nel 37° turno di campionato: per farlo devono verificarsi alcune condizioni. Il campionato di Serie A si avvia alla sua naturale conclusione e quindi anche ad emettere gli ultimi verdetti definitivi.

Mancano ancora infatti due turni alla fine del torneo e tra le squadre ancora in corsa per un obiettivo importante c'è anche la Juventus. Tenendo conto del fatto che l'Inter ha già chiuso il discorso Scudetto, diventando la prima e fino ad ora unica squadra della Serie A ad essersi già qualificata alla prossima Champions League, i pass a disposizione sono, come detto, solo tre.

La Juventus si presenta ai blocchi di partenza della trentasettesima giornata da terza forza del torneo, cosa questa che le impone di fare soprattutto la corsa sulle immediate inseguitrici: Milan, Roma e Como. I gigliati, dopo essersi assicurati nella scorsa giornata la matematica permanenza in Serie A, non hanno più nulla da chiedere al torneo, ma comunque quella con i bianconeri è, per storia e rivalità, una sfida diversa da tutte le altre.

In caso di vittoria contro la Fiorentina, la Juventus potrebbe assicurarsi un posto nella prossima Champions League, ma solo a patto che si verifichino le giuste combinazioni. Data l'attuale classifica della Serie A, la Juventus nel 37° turno di Serie A, sarà chiamata ad ottenere un una vittoria contro la Fiorentina e aspettare notizie positive dai campi che vedranno impegnati Milan, Roma e Como





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