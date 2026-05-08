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La Juventus senza la Champions: i danni economici e le difficoltà finanziarie

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La Juventus senza la Champions: i danni economici e le difficoltà finanziarie
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📆5/8/2026 4:23 PM
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La Juventus ha contato circa 100 milioni di euro di danni economici nella stagione senza la partecipazione alla massima competizione europea, dovuta alla mancata qualificazione per la Champions League. I club hanno dovuto affrontare perdite per i bonus d'accesso alla competizione, i premi, il botteghino e i sponsor. Inoltre, il quarto posto in campionato non ha aiutato le trattative per i top player e ha costretto la Juventus a monitorare i prezzi della rosa. La situazione finanziaria non è semplice e le risorse in entrata sono limitate, con giocatori concessi in prestito e riscatti da gestire. Inoltre, la Juventus ha dei problemi con Koopmeiners e Milik, mentre David potrebbe essere una seconda opportunità per il club.

La Juve senza la Champions sarebbe nei guai. Nell'ultima stagione senza la partecipazione alla massima competizione europea (2023-24) il club ha contato danni per circa 100 milioni di euro, considerati bonus d'accesso alla competizione (70 milioni circa), premi, botteghino e sponsor.

Il quarto posto è fondamentale anche per dare forza alla ristrutturazione della rosa: senza garanzia sull'Europa che conta, però, alla Continassa non sono in grado di finalizzare le trattative con i top e devono piuttosto tenere un occhio sui prezzi pregiati della squadra. Insomma, il momento non è semplice anche per le logiche finanziare a supporto del futuro.

Qualche limite di manovra giunge anche dalle risorse impegnate in entrata (su tutti il riscatto di Openda: circa 44 milioni complessivi, anche se non è mai tornato utile quest'anno ed è già sul mercato) e soprattutto qualche giocatore concesso in prestito nella speranza di recuperare le somme investite: l'Aston Villa sta facendo un'attenta riflessione sul conto di Douglas Luiz, ma fin qui non ha sciolto le riserve sulla possibilità di trattenerlo (pagando 25 milioni); lo stesso avviene a Madrid, sponda Atletico, dove Nico Gonzalez non ha raggiunto le condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto (a 32 milioni) e difficilmente potrà arrivare un'offerta vicina alla richiesta.

La Juve è in difficoltà anche sul fronte Koopmeiners, perché l'olandese ha deluso per il secondo anno e per adesso non ci sono acquirenti interessati a concedergli un'opportunità: la sensazione è che alla Continassa debbano accontentarsi di una somma sottomercato per evitare la minusvalenza. Per non parlare di Milik, che è semplicemente un costo da un paio di stagioni a questa parte, e per certi versi di Zhegrova, che ha dato un contributo inferiore a quello che si sperava.

L'unico “danno” economico che concede una seconda possibilità alla Juve è David: il canadese è arrivato a parametro zero e, quindi, in caso di vendita porterebbe il club a realizzare una plusvalenza utile ai conti del bilancio

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