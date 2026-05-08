La Juventus senza la Champions: i danni economici e le difficoltà finanziarie

La Juventus ha contato circa 100 milioni di euro di danni economici nella stagione senza la partecipazione alla massima competizione europea, dovuta alla mancata qualificazione per la Champions League. I club hanno dovuto affrontare perdite per i bonus d'accesso alla competizione, i premi, il botteghino e i sponsor. Inoltre, il quarto posto in campionato non ha aiutato le trattative per i top player e ha costretto la Juventus a monitorare i prezzi della rosa. La situazione finanziaria non è semplice e le risorse in entrata sono limitate, con giocatori concessi in prestito e riscatti da gestire. Inoltre, la Juventus ha dei problemi con Koopmeiners e Milik, mentre David potrebbe essere una seconda opportunità per il club.

La Juve senza la Champions sarebbe nei guai. Nell'ultima stagione senza la partecipazione alla massima competizione europea (2023-24) il club ha contato danni per circa 100 milioni di euro, considerati bonus d'accesso alla competizione (70 milioni circa), premi, botteghino e sponsor.

Il quarto posto è fondamentale anche per dare forza alla ristrutturazione della rosa: senza garanzia sull'Europa che conta, però, alla Continassa non sono in grado di finalizzare le trattative con i top e devono piuttosto tenere un occhio sui prezzi pregiati della squadra. Insomma, il momento non è semplice anche per le logiche finanziare a supporto del futuro.

Qualche limite di manovra giunge anche dalle risorse impegnate in entrata (su tutti il riscatto di Openda: circa 44 milioni complessivi, anche se non è mai tornato utile quest'anno ed è già sul mercato) e soprattutto qualche giocatore concesso in prestito nella speranza di recuperare le somme investite: l'Aston Villa sta facendo un'attenta riflessione sul conto di Douglas Luiz, ma fin qui non ha sciolto le riserve sulla possibilità di trattenerlo (pagando 25 milioni); lo stesso avviene a Madrid, sponda Atletico, dove Nico Gonzalez non ha raggiunto le condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto (a 32 milioni) e difficilmente potrà arrivare un'offerta vicina alla richiesta.

La Juve è in difficoltà anche sul fronte Koopmeiners, perché l'olandese ha deluso per il secondo anno e per adesso non ci sono acquirenti interessati a concedergli un'opportunità: la sensazione è che alla Continassa debbano accontentarsi di una somma sottomercato per evitare la minusvalenza. Per non parlare di Milik, che è semplicemente un costo da un paio di stagioni a questa parte, e per certi versi di Zhegrova, che ha dato un contributo inferiore a quello che si sperava.

L'unico “danno” economico che concede una seconda possibilità alla Juve è David: il canadese è arrivato a parametro zero e, quindi, in caso di vendita porterebbe il club a realizzare una plusvalenza utile ai conti del bilancio





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