La leader socialdemocratica danese forma un governo di coalizione di centrosinistra

La leader socialdemocratica danese Mette Frederiksen ha detto lunedì di aver accettato di formare un governo di coalizione di centrosinistra, mantenendo la sua presa sul potere in mezzo a una crisi nei legami con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul futuro della Groenlandia.

La leader socialdemocratica danese Mette Frederiksen ha detto lunedì di aver accettato di formare un governo di coalizione di centrosinistra, mantenendo la sua presa sul potere in mezzo a una crisi nei legami con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul futuro della Groenlandia .

L'accordo per la formazione di un governo di minoranza conferisce a Frederiksen un terzo mandato consecutivo come primo ministro, ponendo fine a mesi di incertezza dopo le elezioni di marzo in cui 12 partiti hanno ottenuto seggi nel parlamento danese. La sua coalizione centrista ha perso la maggioranza nel voto del 24 marzo a causa della rivolta dei danesi per la crisi del costo della vita, anche se il Partito socialdemocratico è rimasto il gruppo più numeroso in parlamento con 38 seggi su 179, in calo rispetto ai 50.

Dopo oltre due mesi di mercanteggiamenti, in cui i socialdemocratici e i liberali di destra hanno cercato ciascuno di guidare un nuovo governo, è stato il quarantottenne Frederiksen ad assicurarsi l'appoggio necessario dei partiti in parlamento. La lista delle cose da fare per il governo comprende colloqui diplomatici sulla Groenlandia, che Trump ha minacciato di annettere, e un rapido rafforzamento delle forze armate danesi, mentre la sicurezza in Europa si deteriora a causa della guerra della Russia in Ucraina.

Frederiksen ha detto di aver annunciato la formazione del governo al re danese durante una visita a Palazzo Amalienborg a Copenaghen, e di aver ricevuto il sostegno necessario dai partiti in parlamento per formare un governo di minoranza. Il governo di Frederiksen sarà composto da una coalizione di partiti di centrosinistra, tra cui il Partito socialdemocratico, i liberali di destra e altri partiti minori.

La formazione del governo di Frederiksen è stata accolta con sollievo da molti danesi, che sperano che la nuova amministrazione possa risolvere la crisi economica e politica del paese





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