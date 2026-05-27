Il partito di Matteo Salvini si oppone fermamente all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Commissione Ue si muove verso la proposta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina. Forza Italia fa un forte distinguo e sottolinea che l'Ucraina e la Moldavia devono rispettare le regole per far parte dell'Unione europea. Intanto, manovre di disturbo si stanno verificando sull'Islanda, con timori di interferenze sul referendum sull'Europa.

La Lega si oppone fermamente a qualsiasi ipotesi di adesione dell' Ucraina all' Unione Europea . Secondo il partito di Matteo Salvini, Kiev non ha i requisiti necessari e rappresenterebbe un danno economico e sociale enorme per l'Unione.

Questa posizione è stata espressa in una nota del partito in risposta alle voci provenienti da Bruxelles, dove la Commissione Ue si sta muovendo verso la proposta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina. L'incontro si terrà il 16 giugno e sarà seguito dal summit dei leader Ue del 18-19 giugno, durante il quale si potrà esprimere un parere sulla proposta.

Secondo il portale europeo Euractiv.com, ci sarà anche la proposta di aprire il primo 'cluster' per la Moldavia. L'arrivo di Peter Magyar a capo del governo ungherese ha contribuito all'accelerazione del processo. Un incontro tra Magyar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere organizzato all'inizio di giugno.

Tuttavia, anche Forza Italia, pur favorevole all'adesione dell'Ucraina, fa un forte distinguo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato a Limassol, durante la riunione dei ministri degli Esteri Ue allargata a India e Arabia Saudita e alla Tavola imprenditoriale Italia-Cipro, che la priorità sono i Balcani. Tajani ha sottolineato che l'Ucraina e la Moldavia devono aprire un percorso di integrazione, combattendo la corruzione e rispettando le regole per far parte dell'Unione europea.

Intanto, manovre di disturbo si stanno verificando sull'Islanda, con timori di interferenze sul referendum sull'Europa. L'esecutivo spagnolo, guidato da Pedro Sánchez, è al contempo il più virtuoso e il più fragile d'Europa. Ha ottenuto i migliori risultati economici, ma è tormentato da una scia di guai giudiziari che travolgono chiunque stia attorno al premier. Recentemente, la sede del partito socialista è stata perquisita.

Sánchez difende tutti, respinge l'ipotesi di voto anticipato e gli avversari lo assaltano, mentre gli alleati per ora ancora lo sostengono





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