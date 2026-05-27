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La legge elettorale italiana subisce una nuova modifica

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La legge elettorale italiana subisce una nuova modifica
Legge ElettoraleSogliaBallottaggio
📆5/27/2026 6:06 PM
📰HuffPostItalia
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Il testo della legge elettorale è stato depositato in commissione Affari costituzionali alla Camera e andrà in aula il 26 giugno. Le opposizioni hanno già espresso la loro disapprovazione, chiedendo più tempo per esaminare il nuovo testo.

La legge elettorale italiana subisce una nuova modifica, con un aumento della soglia per accedere al premio di maggioranza e la cancellazione del ballottaggio. Il testo è stato depositato in commissione Affari costituzionali alla Camera e andrà in aula il 26 giugno.

Le opposizioni hanno già espresso la loro disapprovazione, chiedendo più tempo per esaminare il nuovo testo. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ribadito la necessità di inserire le preferenze nel sistema elettorale, ma la Lega ha deciso di non andare oltre sugli uninominali. Il governo spagnolo è stato oggetto di perquisizione della sede del partito socialista, mentre il premier Sánchez ha difeso tutti gli accusati e respinto l'ipotesi di voto anticipato

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Legge Elettorale Soglia Ballottaggio Preferenze Governo Spagnolo

 

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