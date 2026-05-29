La lettera di Giuseppe al Dottore: una vita difficile ma non si rifiuta mai un aiuto

La puntata di Affari Tuoi racconta la storia di Giuseppe, un uomo che ha vissuto una vita difficile ma non si è mai rifiutato di aiutare gli altri. La partita si complica quando Giuseppe chiede di rischiare ancora, ma il tiro successivo è pesantissimo e viene bruciato il pacco da. La puntata si chiude con una vincita importante, maturata dopo una partita complicata e molto emotiva.

La lettera di Giuseppe al Dottore , un uomo che ha vissuto una vita difficile ma non si è mai rifiutato di aiutare gli altri. Con la sua compagna da 25 anni, ha una figlia e un patrimonio di 50mila e 75mila euro, ma rifiutano di accettare l'aiuto.

Durante la puntata, Giuseppe si cimenta nell'imitazione e chiede di leggere una lettera in cui ringrazia il Dottore per l'aiuto ricevuto. La partita si complica quando Giuseppe chiede di rischiare ancora, ma il tiro successivo è pesantissimo e viene bruciato il pacco da. La puntata si chiude con una vincita importante, maturata dopo una partita complicata e molto emotiva.

Inoltre, la puntata parla anche di altri argomenti come gli eventi climatici estremi a Roma, gli eventi e gli spettacoli da vivere a giugno 2026 e la bizzarra superstizione di cittadini e turisti a Milano





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