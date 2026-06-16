La lettera segreta della regina Elena svela gli ultimi giorni di Mafalda di Savoia

Ottant'anni dopo, una lettera inedita scritta da una compagna di prigionia di Mafalda di Savoia viene pubblicata integralmente in un saggio storico. Il libro di Gian Luca Barneschi ricostruisce con nuovi documenti declassificati l'ultimo anno di vita della principessa italiana, morta a Buchenwald nel 1944.

Ottanta anni fa, poco prima di partire per l'esilio, la regina Elena del Montenegro consegnò una busta chiusa al nipote Enrico d'Assia, con l'incarico di recapitarla a suo padre Filippo, marito della secondogenita della sovrana, la principessa Mafalda di Savoia.

Mafalda era morta nell'agosto del 1944 nel campo di concentramento di Buchenwald. Il contenuto di quella lettera è la testimonianza straziante scritta da una compagna di prigionia, che adesso, dopo varie peripezie, viene integralmente pubblicata in un saggio storico che ricostruisce con gran dettaglio l'ultimo anno di vita della figlia di Vittorio Emanuele III e sorella maggiore dell'ultimo re d'Italia, Umberto II, che lasciò il paese il 13 giugno 1946 dopo la proclamazione della Repubblica.

Il libro, intitolato 'Mafalda di Savoia. L'ultimo anno' e scritto da Gian Luca Barneschi, è pubblicato da Edizioni Cantagalli (2026, 328 pagine più 32 di apparati). L'opera include la lettera inedita della compagna di prigionia di Mafalda, una donna che con il marito era stata destinata al settore degli internati speciali di Buchenwald, prigionieri politici e avversari del nazismo.

Il volume attinge all'archivio familiare privato dell'autore, ereditato dal padre Renato Barneschi, e contiene interviste inedite realizzate decenni prima con il figlio di Mafalda, il marito Philipp d'Assia, la sorella, altri parenti, conoscenti e testimoni oculari. La ricerca archivistica si è estesa a vari paesi: l'autore ha consultato carte recentemente desecretate in Vaticano, Gran Bretagna, Svizzera, Stati Uniti e Bulgaria.

Queste hanno fornito novità storiografiche rilevanti sul contesto del 1943 e sulla vicenda di Mafalda, che in sostanza pagò con la vita il cambio di fronte dell'Italia nella seconda parte della Seconda Guerra Mondiale. Il libro analizza le vicende che seguirono gli eventi dell'estate 1943: la caduta di Mussolini, l'armistizio dell'8 settembre, la fuga del re e della famiglia reale.

Barneschi ricostruisce passo dopo passo come una serie di errori, omissioni, vigliaccherie e calcoli politici portarono alla cattura della principessa italiana. Viene documentato l'odio personale di Hitler e Goebbels verso Mafalda. Il nipote Enrico d'Assia ha voluto che la lettera in possesso della regina Elena e di un erede americano della compagna di prigionia fosse integralmente pubblicata in questo libro per onorare la memoria della principessa.

Una frase emblematica attribuita a Mafalda, riportata in varie fonti inclusi i resoconti dei prigionieri italiani presenti, recita: 'Italiani, io muoio, ricordatemi non come una principessa ma come una vostra sorella italiana'. La pubblicazione di questa testimonianza rappresenta un contributo fondamentale alla comprensione di una delle pagine più buie della storia italiana e della monarchia sabauda, offrendo una luce nuova sulla dignità e il sacrificio di una donna dimenticata





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