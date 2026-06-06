La Lituania rimuove il partito Nemunas Dawn dalla coalizione di governo per antisemitismo e instabilità

Il partito socialdemocratico al governo in Lituania ha deciso di espellere il partito populista Nemunas Dawn dalla coalizione dopo la condanna del suo leader per antisemitismo e le crescenti tensioni politiche. La decisione mira a preservare la maggioranza parlamentare sostituendo Nemunas Dawn con il partito di centro-destra For Lithuania, in un contesto di crescenti sfide alla sicurezza regionale.

VILNIUS, 6 giugno (Reuters) - Il partito socialdemocratico al governo in Lituania ha votato sabato per rimuovere il partito populista Nemunas Dawn , il cui leader è stato condannato per antisemitismo, dalla coalizione di governo .

I socialdemocratici, che guidano una coalizione di tre partiti con una sottile maggioranza in parlamento, cercheranno di sostituire Nemunas Dawn con il partito di centro-destra For Lithuania per mantenere la propria maggioranza, ha detto il leader Mindaugas Sinkevicius.

"Siamo stati pazienti… ma vediamo che il presidente (di Nemunas Dawn) sta diventando sempre più radicale, mentre il Paese ha bisogno di stabilità", ha affermato Sinkevicius ai reporter dopo una riunione della leadership socialdemocratica. La decisione arriva dopo che Nemunas Dawn aveva votato a maggio contro un piano del governo per la creazione di nuove basi militari al confine con la Bielorussia, un alleato stretto della Russia, mentre l'autorità per i crimini finanziari conduceva perquisizioni nella sede del leader del partito, Remigijus Zemaitaitis, nell'ambito di un'indagine per frode.

Il fondatore e presidente di Nemunas Dawn, Zemaitaitis, era stato giudicato colpevole a dicembre da un tribunale di Vilnius di incitamento all'odio contro gli ebrei e di sminuire l'Olocausto in alcuni post sui social media. Aveva negato qualsiasi wrongdoing, definendo il verdetto politicamente motivato e presentando ricorso in appello. I socialdemocratici avevano inizialmente accettato di mantenere il suo partito nella coalizione in attesa dell'appello, ma le azioni successive di Nemunas Dawn e l'escalation del suo leader hanno spinto alla rottura.

Il gabinetto, che include anche l'Unione dei contadini e dei verdi, potrebbe subire importanti cambiamenti durante i prossimi colloqui. Sinkevicius ha suggerito che potrebbe subentrare come primo ministro alla vice leader socialdemocratica Inga Ruginiene, segnando una possibile riorganizzazione interna del partito al potere. Questa transizione politica interna avviene in un momento di crescenti preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

I droni ucraini stanno alimentando le tensioni con la Russia, il più grande vicino del Paese della NATO e dell'Unione europea, in un momento in cui l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza collettiva della NATO è messo in discussione. La Lituania, confine orientale dell'Alleanza Atlantica, ha intensificato la sua presenza militare al confine con la Bielorussia, temendo possibili destabilizzazioni.

La decisione di rimuovere Nemunas Dawn dalla coalizione riflette anche un tentativo di rinsaldare l'allineamento del Paese con l'Occidente in un contesto geopolitico sempre più volatile. La mossa politica vede il ritorno nella coalizione del partito For Lithuania, che aveva precedentemente fatto parte della coalizione socialdemocratica dal 2004 fino all'anno scorso, quando aveva forzato le dimissioni del precedente leader socialdemocratico e primo ministro Gintautas Paluckas, accusato successivamente di arricchimento illegale.

La vicenda sottolinea le complesse dinamiche della politica lituana, in cui le questioni di identità nazionale, le alleanze internazionali e le indagini giudiziarie si intrecciano frequentemente, influenzando la stabilità di governo in una regione strategicamente sensibile





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