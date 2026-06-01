Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

La lotta contro la dispersione scolastica a Napoli: l'impegno di Saporito e Maestri di Strada

Notizie Sociali News

La lotta contro la dispersione scolastica a Napoli: l'impegno di Saporito e Maestri di Strada
Dispersione ScolasticaNapoliMaestri Di Strada
📆6/1/2026 5:49 AM
📰IOdonna
35 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 75%

Saporito, vicepresidente di Maestri di Strada, collabora con le scuole di Ponticelli per combattere la dispersione scolastica. Attraverso l'associazione, offre ai ragazzi laboratori per sviluppare i loro talenti e creare prospettive di vita e lavoro.

Saporito , vicepresidente di Maestri di Strada, collabora con le scuole di Ponticelli per combattere la dispersione scolastica . Attraverso l'associazione, offre ai ragazzi laboratori per sviluppare i loro talenti e creare prospettive di vita e di lavoro.

È nata e cresciuta a Ponticelli, lo stesso quartiere di Napoli in cui sorge l'associazione impegnata contro la dispersione scolastica, attraverso progetti educativi e creativi. Saporito a dicembre concluderà l'ultimo anno della Scuola di formazione in psicoterapia a indirizzo psicodinamico. Quando i ragazzi che hanno affiancati ci ricontattano per dirci che hanno ripreso gli studi, si sono iscritti all'università, o per informarsi sui corsi da cuoco, elettricista o estetista, per noi è la soddisfazione più grande.

Da qualche anno vivo a Fuorigrotta, zona est di Napoli, e attraverso tutta la città per raggiungere Ponticelli, nella periferia opposta, dove si trova il Centro

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IOdonna /  🏆 9. in İT

Dispersione Scolastica Napoli Maestri Di Strada Saporito Educazione Formazione

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prende forma il Napoli, La Repubblica (ed. Napoli): 'Allegri lavora alla nuova squadra'Prende forma il Napoli, La Repubblica (ed. Napoli): 'Allegri lavora alla nuova squadra'Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri è già alla ricerca di nuovi innesti per la sua squadra.
Read more »

Mamma gabbiano fa il nido in mezzo alla strada, gli abitanti le costruiscono il tettoMamma gabbiano fa il nido in mezzo alla strada, gli abitanti le costruiscono il tettoE niente, pare proprio che mamma gabbiano non potesse proprio più aspettare. Tant'e che, alla fine, il nido ha pensato bene di costruirselo a terra, addirittura in mezzo alla strada....
Read more »

Ferito e sanguinante, lavoratore in nero abbandonato in strada da imprenditoriFerito e sanguinante, lavoratore in nero abbandonato in strada da imprenditoriRintracciati e denunciati un uomo e la compagna, titolari di un’azienda agricola di Schiavon
Read more »

Fare strada in Champions, Le Cronache di Napoli: 'Allegri-Napoli, mercoledì l'annuncio'Fare strada in Champions, Le Cronache di Napoli: 'Allegri-Napoli, mercoledì l'annuncio'Massimiliano Allegri è sempre più vicino ad essere ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli.
Read more »



Render Time: 2026-06-01 08:49:13