La lotta contro la dispersione scolastica a Napoli: l'impegno di Saporito e Maestri di Strada

Saporito, vicepresidente di Maestri di Strada, collabora con le scuole di Ponticelli per combattere la dispersione scolastica. Attraverso l'associazione, offre ai ragazzi laboratori per sviluppare i loro talenti e creare prospettive di vita e lavoro.

Saporito , vicepresidente di Maestri di Strada, collabora con le scuole di Ponticelli per combattere la dispersione scolastica . Attraverso l'associazione, offre ai ragazzi laboratori per sviluppare i loro talenti e creare prospettive di vita e di lavoro.

È nata e cresciuta a Ponticelli, lo stesso quartiere di Napoli in cui sorge l'associazione impegnata contro la dispersione scolastica, attraverso progetti educativi e creativi. Saporito a dicembre concluderà l'ultimo anno della Scuola di formazione in psicoterapia a indirizzo psicodinamico. Quando i ragazzi che hanno affiancati ci ricontattano per dirci che hanno ripreso gli studi, si sono iscritti all'università, o per informarsi sui corsi da cuoco, elettricista o estetista, per noi è la soddisfazione più grande.

Da qualche anno vivo a Fuorigrotta, zona est di Napoli, e attraverso tutta la città per raggiungere Ponticelli, nella periferia opposta, dove si trova il Centro





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