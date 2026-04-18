La lotta per il Girone B si decide all'ultima giornata: Arezzo e Ascoli a braccetto verso la vetta

La corsa verso la promozione nel Girone B si accende in vista dell'ultima giornata. Arezzo e Ascoli mantengono il loro testa a testa con 77 punti, dopo aver conquistato tre punti fondamentali nei rispettivi incontri. Entrambe le squadre hanno dimostrato determinazione, rimandando la decisione finale all'ultima sfida stagionale. Nel frattempo, il Forlì si assicura la salvezza matematica, mentre la Sambenedettese ottiene una vittoria cruciale in chiave salvezza. La Ternana risponde con un successo esterno.

Il destino del Girone B di Serie C, in termini di promozione diretta, è ancora tutto da scrivere. L'ultima giornata di campionato sarà teatro di uno scontro decisivo, con Arezzo e Ascoli che arrivano appaiate in vetta alla classifica a 77 punti.

Entrambe le compagini hanno saputo imporsi nei rispettivi incontri di questa penultima giornata, conquistando tre punti d'oro che non hanno fatto altro che prolungare l'attesa per la definizione della squadra che alzerà il trofeo del proprio raggruppamento. L'Ascoli ha inanellato la sua vittoria battendo per 1-0 il Guidonia, un successo ottenuto di misura ma sufficiente a mantenere intatta la propria posizione. Dall'altra parte, l'Arezzo ha messo a segno un'autentica cinquina, calando il poker in casa del Pineto, un'affermazione roboante che testimonia la determinazione degli amaranto. Questa situazione di parità in testa alla classifica rende l'ultima giornata un vero e proprio crocevia, dove ogni gol, ogni passaggio, ogni singola azione potrà rivelarsi decisiva per decretare chi avrà la meglio in questa entusiasmante volata finale. Oltre alla lotta per la vetta, anche nelle retrovie del Girone B si sono registrati risultati di primaria importanza. In chiave salvezza, spiccano le vittorie del Forlì e della Sambenedettese. Il Forlì, grazie al suo successo, ha potuto festeggiare la matematica certezza di rimanere in categoria con un turno d'anticipo, un traguardo fondamentale che libera i romagnoli da ogni preoccupazione nelle ultime ore di campionato. Un risultato che risuona con il motto "C piacerà ancora!". La Sambenedettese, invece, ottiene tre punti di vitale importanza che le permettono di dare un'accelerata decisiva nella corsa per evitare i playout, dimostrando carattere e resilienza in un momento cruciale della stagione. Nel frattempo, la Ternana non è rimasta a guardare e ha risposto prontamente sul campo, conquistando una vittoria esterna per 2-1 contro il Bra, un successo che le permette di mantenere vive le proprie ambizioni stagionali e di consolidare la propria posizione in graduatoria. Questi risultati evidenziano la grande competitività del girone, dove ogni squadra lotta con il massimo impegno per raggiungere i propri obiettivi stagionali, siano essi la promozione, la salvezza o una posizione di classifica più favorevole. La classifica aggiornata vede quindi un testa a testa serrato per il primato, con Arezzo e Ascoli che si contendono il primo posto con 77 punti. A seguire, il Ravenna si posiziona al terzo posto con 73 punti, mantenendo vive le speranze di un recupero anche se appare difficile. Campobasso segue a 56 punti, seguito dalla Juventus Next Gen a 52. Il Pineto si trova a 50 punti, mentre Ternana e Pianese inseguono rispettivamente a 48 e 47. Vis Pesaro e Gubbio si attestano a 46 e 45 punti. Più indietro, Livorno a 40, Forlì a 39, Guidonia Montecelio e Carpi a 38, Perugia e Torres a 37, e infine Sambenedettese a 34 e Bra a 31. La classifica è ancora in grado di riservare sorprese, ma per la vetta la sfida finale si giocherà tra le prime due posizioni. Il Forlì, come accennato, celebra la sua salvezza, un'impresa che dimostra la forza e la determinazione della squadra. "C piacerà ancora!" è il grido di gioia che risuona in casa romagnola, un'esclamazione di soddisfazione per aver raggiunto l'obiettivo prefissato. Da segnalare anche le dichiarazioni di mister Gallo, che guarda già al futuro, sottolineando come la priorità sia il Vicenza e manifestando la volontà di proseguire il percorso intrapreso: Chi vorrebbe mai andare via? Questo dimostra la solidità del progetto e la fiducia riposta nell'ambiente. Il Girone B si prepara dunque a vivere un epilogo degno di nota, un'ultima giornata che promette emozioni intense e verdetti definitivi





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serie C Girone B Arezzo Ascoli Promozione Salvezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arezzo, Bucchi: 'Vogliamo vincere il campionato sul campo, il resto non ci interessa'Cristian Bucchi, tecnico del Pineto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Pineto, penultimo impegno di questa stagione: 'Il Pineto da ormai due stagioni si è

Read more »

Ascoli, Tomei: 'Partita trappola col Guidoinia, godiamoci questo viaggio a prescindere'Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga con il Guidonia Montecelio. Queste le sue parole riportate da Picenooggi.it: 'La squadra sta b

Read more »

Pari senza emozioni alla Blunergy Arena: stagione virtualmente conclusa per entrambe le squadreLa Blunergy Arena assiste a 45 minuti privi di emozioni, con ritmi bassi e gioco frammentato. Nessun tiro in porta da entrambe le parti, evidenziando la mancanza di ambizioni di classifica per le due squadre la cui stagione è virtualmente chiusa. Unica nota, un timido tentativo di Kamara per i friulani, mentre il Parma prova a sfruttare la fisicità di Pellegrino senza successo. La difesa di casa, guidata da Okoye, annulla ogni tentativo.

Read more »

Serie C, vittorie per Arezzo e Ascoli: per la promozione tutto rimandando all'ultima giornataLa vincitrice del Girone B sarà decisa all'ultima giornata. Anche oggi Arezzo ed Ascoli hanno vinto e conquistato i tre punti, rimandando tutto all'ultima giornata di campionato. L'Ascoli ha vinto 1-

Read more »

Che poker l'Arezzo, ma l'Ascoli non molla: continua la corsa a due in vetta. Tonfo PerugiaVince anche il Forlì sul campo del Carpi. La Samb ritrova i tre punti in casa dopo sette mesi. Il Sassari fallisce il match point salvezza

Read more »

Arezzo e Ascoli non mollano: verdetto promozione all’ultimo turno, Forlì è salvoLa corsa alla promozione nel Girone B si deciderà all’ultima giornata. Anche nel turno odierno, infatti, Arezzo e Ascoli non hanno sbagliato: entrambe hanno conquistato i tre punti, rimandando ogni

Read more »