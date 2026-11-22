Il festival diretto da Dandini celebra Emma Bonino con eventi a Bologna e Firenze. Ritornano i monologhi contro la violenza alle donne, un tema ancora attuale e urgente.

Il festival La Luce, diretto da Francesco Dandini, tornerà a illuminare le scene italiane dal 20 al 25 novembre 2024, coinvolgendo le città di Firenze, Bologna, Ravenna e Reggio Emilia. L'edizione di quest'anno è interamente dedicata a Emma Bonino, figura storica della politica italiana la cui vita ha ispirato la conduttrice e scrittrice.

Un appuntamento centrale della rassegna sarà lo spettacolo teatrale basato sui monologhi scritti quattordici anni fa da Dandini e la drammaturga Maura Misiti. Questo testo, nato con l'intento di restituire voce alle donne uccise dai mariti, compagni o ex partner, torna in scena il 25 novembre. Tale data coincide con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un momento simbolico per riflettere sulla persistenza del problema.

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Cast d'eccezione per i Monologhi

La rappresentazione teatrale non sarà un semplice recital, ma una messa in scena affidata a un cast di donne di grande spessore culturale e pubblico. Tra le lettrici che daranno vita ai testi si annoverano Annalisa Cuzzocrea, Marianna Aprile, Elsa Fornero, suor Chiara Cavazza, Michela Giraud, Maria Di Biase e Veronica Lucchesi. Questa scelta sottolinea l'impegno del festival nel portare avanti una narrazione che, per troppo tempo, è rimasta invisibile.

Questi monologhi, che sono stati interpretati in precedenza da centinaia di attrici e protagoniste della politica, della scienza, della cultura e della società civile, hanno raggiunto anche palcoscenici internazionali e symbolici. Il testo ha infatti girato il mondo, arrivando in luoghi di grande rilevanza diplomatica come il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite e il Parlamento europeo, dimostrando l'universalità del messaggio di denuncia.

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La Missione del Festival Dandini

Il Dandini Festival si distingue per una filosofia precisa: non è un festival che parla esclusivamente di donne, ma un evento in cui le donne parlano di tutto. Questa impostazione nasce dalla constatazione, emersa con forza nove anni fa, della scarsissima presenza femminile nei dibattiti pubblici. L'alibi ricorrente era spesso la stessa scusa: "Non ne abbiamo trovate di competenti".

Per questo motivo, la rassegna mira a riportare alla luce un'eredità storica rimasta a lungo nell'ombra. Si tratta di recuperare le figure delle donne che hanno fatto la storia ma che non hanno trovato spazio nei libri di testo tradizionali. L'obiettivo è indicare nuove rotte attraverso i talenti e le competenze femminili, senza dimenticare il ruolo fondamentale degli uomini, visti come indispensabili compagni di viaggio.

Nuova Inquietudine e Ritorno della Misoginia

Oggi, nel contesto di guerre globali, crisi economiche e diritti costantemente rimessi in discussione, nasce una nuova inquietudine sociale. La conduttrice riflette sui diritti che non devono essere dati per scontati e sull'impatto delle nuove generazioni di fronte al ritorno della misoginia. Questo fenomeno, alimentato anche dai social media, assume forme a volte grottesche ma dall'effetto profondamente dannoso.

Si diffonde l'idea falsa e terrificante che le donne, il femminismo e l'emancipazione siano responsabili dei mali della società. È fondamentale, quindi, che gli uomini prendano posizione pubblica e personale, pensando in particolare ai figli maschi. È necessario occuparsi dell'emancipazione anche dei ragazzi, aiutandoli a liberarsi da schemi e stereotipi tossici che li limitano.

Prevenzione e Educazione come Priorità

Nonostante i passi avanti legislativi ottenuti negli anni, l'anello debole nella lotta contro la violenza resta la prevenzione. Serve con urgenza un'educazione sessuo-affettiva obbligatoria fin dalla scuola dell'infanzia. Tale percorso educativo dovrebbe insegnare ai bambini a riconoscere le emozioni, gestire la rabbia e rispettare l'altro, senza la necessità di richiedere il consenso dei genitori, che spesso non lo darebbero.

Questa richiesta rappresenta una contraddizione evidente, poiché spesso la violenza nasce proprio in ambito familiare. È cruciale ascoltare di più chi lavora da anni su questi problemi, come i centri antiviolenza e le fondazioni, che sono stati spesso lasciati nell'ombra e privati di risorse sufficienti per operare efficacemente.

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Invisibilità Storica e Speranza nei Giovani

La questione dell'invisibilità storica pesa ancora oggi sulla percezione del talento femminile. Si pensava un tempo che le donne non avessero senso dell'umorismo, mentre oggi stiamo riscoprendo talenti inesplorati. Figure come Grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura, sono state a lungo considerate scrittrici di serie B o provinciali. Recuperare queste storie significa restituirci punti di riferimento che ci sono mancati.

La conduttrice dichiara di essere ottimista riguardo alle nuove generazioni. I giovani incontrati dimostrano di essere migliori di quanto vengano raccontati dai media: hanno voglia di conoscere e comprendono che i diritti non sono caduti dal cielo, ma sono frutto di lotte durissime. Oggi, di fronte al rischio di regressione, questi diritti vanno difesi con le unghie e con i denti.

Satira, Ironia e Responsabilità Politica

La satira ha avuto un ruolo centrale nella carriera di Dandini e rimane uno strumento vitale. Oggi l'ironia può ancora essere considerata uno strumento di libertà? La satira non ha mai preteso di cambiare il potere direttamente, ma ha sempre voluto alimentare lo spirito critico del pubblico, risorsa di cui si sente più che mai bisogno in questi tempi complessi.

Un aspetto cruciale riguarda la rappresentanza politica. Sebbene sia una conquista importante che le bambine oggi possano immaginare di diventare presidenti del Consiglio, le buone notizie finiscono qui. A fare la differenza sono le idee e non l'identità. Un esempio negativo è quello di una leader che si fa chiamare "il presidente": ha sfondato il tetto di cristallo solo per sé, salvo poi richiuderlo alle altre donne.

Questo comportamento non riflette il femminismo in cui credono le promotrici del festival. La vera emancipazione richiede condivisione e non esclusività. Il ritorno in scena dei monologhi di Emma Bonino e del team Dandini serve a ribadire che la lotta per l'uguaglianza e contro la violenza non è una battaglia vinta, ma un processo continuo che richiede vigilanza costante e azione concreta.