Analisi della serie televisiva che esplora il sacrificio della privacy in nome della sicurezza, confrontando le figure dei creatori di IA con i loro timori, e il dualismo tra controllo governativo e fanatismo per la trasparenza, in un contesto post-Snowden.

La serie televisiva , che va oltre la mera trama da thriller tecnologico, si configura come un sofisticato laboratorio filosofico che disseziona la complessa metamorfosi della società moderna.

Al centro della narrazione vi è il tema del sacrificio sistematico della privacy, un prezzo pagato in cambio della promessa di una sicurezza totale. Questo dilemma, profondamente radicato nell'era digitale, trova inquietanti riflessi nei veri protagonisti della rivoluzione tecnologica.

Il personaggio di Finch, interpretato da Michael Emerson, concepisce e costruisce 'La Macchina' per conto dello Stato. Il suo obiettivo è proteggere la nazione senza degenerare in tirannia. Per raggiungere questo equilibrio precario, Finch impone al sistema una distinzione cruciale: i dati generati dalla Macchina vengono categorizzati in 'rilevanti' e 'irrilevanti'. Le informazioni 'rilevanti' riguardano minacce terroristiche su vasta scala e vengono prontamente trasmesse alle agenzie governative competenti. Le informazioni 'irrilevanti', invece, concernono crimini comuni – omicidi, stupri, tradimenti – che coinvolgono individui ordinari. Il governo, considerando questi ultimi casi di scarsa importanza strategica, decide di eliminarli dal sistema.

Tormentato dall'idea che nessuna vita sia realmente trascurabile, Finch sceglie di intervenire attivamente, colmando il vuoto lasciato dall'apparato statale. Per portare avanti la sua missione, recluta John Reese, interpretato da Jim Caviezel, un ex agente della CIA dato per morto. Il compito di Reese è intercettare i numeri 'irrilevanti' prima che vengano cancellati dal sistema. Diventa così il braccio armato di questa missione di espiazione, trasformando la fredda e impersonale sorveglianza in un atto concreto di protezione individuale.

In questo operato, Finch incarna l'archetipo dello scienziato o ingegnere mosso da profonde preoccupazioni etiche, un profilo che oggi possiamo rintracciare in figure pionieristiche dell'intelligenza artificiale come Geoffrey Hinton o Yoshua Bengio. Entrambi, pur riconoscendo il potenziale rivoluzionario dell'IA, implorano un'urgente e ferrea regolamentazione, temendo che il potere tecnologico possa sfuggire al controllo umano e perdere la sua intrinseca umanità.

La serie, attraverso i personaggi del detective Lionel Fusco (Kevin Chapman) e del detective Joss Carter, esplora il complesso conflitto tra la legalità istituzionale e la giustizia clandestina. Carter si batte per preservare l'integrità delle procedure all'interno di un sistema che appare sempre più corrotto e divorante, mentre Fusco rappresenta la possibilità di redenzione che emerge quando un individuo decide di superare il proprio cinismo radicato. Tuttavia, man mano che la trama si sviluppa, l'attenzione si sposta dai crimini di strada al controllo globale.

In questo scenario emerge la figura di Elias Thorne, il cui desiderio di un potere senza vincoli trova un parallelo in personalità come Peter Thiel, co-fondatore di Palantir. Quest'ultima azienda, specializzata nella gestione di enormi quantità di dati per le agenzie di intelligence, opera sulla convinzione che la tecnologia debba imporre un ordine superiore al caos intrinseco della società. Per Thorne, la privacy viene vista come un ostacolo primitivo all'efficienza di una civiltà che aspira a essere guidata da un 'Dio' di silicio.

Il culmine di questo scontro etico e morale si manifesta nel netto dualismo tra l'apparato governativo 'Control' e il movimento radicale 'Vigilance'. In questo contesto, la serie illustra con efficacia come il fanatismo per la sicurezza e quello per la privacy possano trasformarsi in due facce della stessa medaglia autoritaria. 'Control' giustifica ogni singola violazione dei diritti individuali in nome della difesa nazionale e della sicurezza collettiva. Dall'altra parte, 'Vigilance' si erge come la risposta immunitaria di una società terrorizzata, che nel tentativo di imporre una trasparenza assoluta, finisce per adottare metodi spietati e autoritari, simili a quelli del potere che inizialmente combatteva.

Questo scenario riflette in modo vivido le tensioni emergenti nell'era post-Snowden, dove la battaglia per il controllo dei dati si trasforma in una guerra civile invisibile, combattuta nell'ombra della tecnologia. La serie si conclude con un potente monito: la vera salvezza non risiede nella perfezione di un algoritmo, ma nella fondamentale capacità umana di riconoscere, dietro un numero apparentemente 'irrilevante', una vita preziosa che merita ancora di essere difesa e salvata. In definitiva, il messaggio universale è che ognuno di noi ha un valore intrinseco. La tecnologia, per quanto avanzata, ha il suo ciclo di vita; ciò che invece non invecchia mai è la connessione umana.

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Ad Barletta, il 19 aprile, una sparatoria ha macchiato la tranquillità di una discoteca situata a Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. La vittima è Filippo Scavo, un uomo di 43 anni residente a Carbonara di Bari, il quale è deceduto poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso alle ore 4:40 del mattino. Scavo presentava una ferita d'arma da fuoco alla base del collo. L'incidente è avvenuto all'interno della discoteca Divinae Follie. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118. Le autorità hanno avviato le indagini. Filippo Scavo era già noto alle forze dell'ordine. Le prime ricostruzioni dei carabinieri suggeriscono che più persone fossero coinvolte nell'aggressione, di cui due armate di pistola. Sul luogo sono giunti i carabinieri, affiancati da militari della sezione scientifica per effettuare i rilievi tecnici necessari. Sono in corso acquisizioni delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza. La vittima era originaria di Bari. Al momento della sparatoria, numerosi avventori della discoteca sono fuggiti in preda al panico, nel tentativo disperato di mettersi in salvo.

Roma, 18 aprile. Un evento significativo ha visto la partecipazione di oltre 6.000 persone





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