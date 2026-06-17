La madre di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara, si è suicidata. Il primo partito sostiene che la donna sia crollata perché consapevole dell'innocenza del figlio, mentre il secondo partito afferma che conoscesse la verità. Tuttavia, manca un terzo partito che rispetti le persone a prescindere dalla verità. La verità sul gesto della madre di Andrea Sempio è ancora sconosciuta.

La madre di Andrea Sempio ha deciso di farla finita, non riuscendo a sopportare la pressione mediatica e l'accusa di aver coperto il figlio coinvolto in un omicidio.

Il primo partito sostiene che la donna sia crollata perché consapevole dell'innocenza del figlio, mentre il secondo partito afferma che conoscesse la verità e avesse tentato di proteggere il figlio. Tuttavia, manca un terzo partito che rispetti le persone a prescindere dalla verità. La verità sul gesto della madre di Andrea Sempio è ancora sconosciuta e il mistero dell'animo umano è insondabile.

Intanto, l'Unione Europea ha promesso una linea dura contro la Cina, che minaccia il 50-70% dell'industria in diversi Stati membri





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