La madre di Pauline Ducruet si unisce alla figlia per la campagna estiva del brand di moda

La campagna estiva del brand di moda di Pauline Ducruet ha visto la partecipazione della madre, che ha deciso di unirsi alla figlia per promuovere la loro linea di abbigliamento. Le due donne hanno scelto di indossare abiti che si sposano perfettamente con il loro stile e personalità.

La campagna estiva del brand di moda di Pauline Ducruet ha visto la partecipazione della madre, che ha deciso di unirsi alla figlia per promuovere la loro linea di abbigliamento.

Le due donne, Pauline e sua madre, hanno scelto di indossare abiti che si sposano perfettamente con il loro stile e personalità. La figlia ha optato per un abito più lungo con zip e profondo scollo a 'V', mentre la madre ha scelto un top dal taglio cropped con spalline sottili e scollo rotondo. Entrambe hanno dimostrato di saper fare sul serio e di divertirsi insieme, sostenendosi a vicenda e dimostrando una profonda ammirazione reciproca





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