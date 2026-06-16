La madre di Sara Ceccantini, morta a Mykonos durante il suo addio al nubilato

La 37enne originaria di Arezzo si trovava sull'isola del divertimento insieme ad alcune amiche per festeggiare il suo matrimonio. La tragedia si è consumata a pochissimi giorni dal momento più bello della sua vita, con cui viveva a Terranuova Bracciolini e da cui, sei anni fa, riceveva una dolcissima dedica d'amore sui social.

Sara Ceccantini , la mamma morta a Mykonos durante il suo addio al nubilato , lasciava una figlia di 3 anni e lavorava ai sogni da Prada .

La 37enne, originaria di Arezzo, si trovava sull'isola del divertimento insieme ad alcune amiche per festeggiare il suo matrimonio. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, il frontale tra due auto è avvenuto tra la notte di domenica 14 e lunedì 15 giugno 2026. Insieme a lei viaggiava un'amica, che al momento versa in condizioni gravissime in ospedale.

La tragedia si è consumata a pochissimi giorni dal momento più bello della sua vita, con cui viveva a Terranuova Bracciolini e da cui, sei anni fa, riceveva una dolcissima dedica d'amore sui social. La 37enne lascia una figlia di soli 3 anni. La notizia ha iniziato a diffondersi nella mattinata di martedì 16 giugno 2026, lasciando sotto choc gli oltre mille dipendenti dello stabilimento di Valvigna, la struttura dove Sara lavorava.

Appresa la notizia, la direzione ha preso la decisione di fermare la produzione e chiudere lo stabilimento per lutto. La scelta, secondo quanto riportano i quotidiani locali, sarebbe stata voluta direttamente dal patron del gruppo. La madre di Sara, una donna di 37 anni originaria di Arezzo, si trovava sull'isola del divertimento insieme ad alcune amiche per festeggiare il suo matrimonio.

La tragedia si è consumata a pochissimi giorni dal momento più bello della sua vita, con cui viveva a Terranuova Bracciolini e da cui, sei anni fa, riceveva una dolcissima dedica d'amore sui social. La 37enne lascia una figlia di soli 3 anni. La notizia ha iniziato a diffondersi nella mattinata di martedì 16 giugno 2026, lasciando sotto choc gli oltre mille dipendenti dello stabilimento di Valvigna, la struttura dove Sara lavorava.

Appresa la notizia, la direzione ha preso la decisione di fermare la produzione e chiudere lo stabilimento per lutto. La scelta, secondo quanto riportano i quotidiani locali, sarebbe stata voluta direttamente dal patron del gruppo. La madre di Sara, una donna di 37 anni originaria di Arezzo, si trovava sull'isola del divertimento insieme ad alcune amiche per festeggiare il suo matrimonio.

La tragedia si è consumata a pochissimi giorni dal momento più bello della sua vita, con cui viveva a Terranuova Bracciolini e da cui, sei anni fa, riceveva una dolcissima dedica d'amore sui social. La 37enne lascia una figlia di soli 3 anni. La notizia ha iniziato a diffondersi nella mattinata di martedì 16 giugno 2026, lasciando sotto choc gli oltre mille dipendenti dello stabilimento di Valvigna, la struttura dove Sara lavorava.

Appresa la notizia, la direzione ha preso la decisione di fermare la produzione e chiudere lo stabilimento per lutto. La scelta, secondo quanto riportano i quotidiani locali, sarebbe stata voluta direttamente dal patron del gruppo





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