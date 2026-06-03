La madre e il compagno di Beatrice vengono interrogati dalla procura di Imperia

La madre e il compagno di Beatrice, la bambina di due anni uccisa a Bordighera, vengono interrogati dalla procura di Imperia. La donna è stata arrestata il 9 febbraio e accusata di omicidio preterintenzionale in concorso, ma le indagini hanno portato a contestare il reato di maltrattamenti aggravati dall'evento morte.

La madre e il compagno di Beatrice , la bambina di due anni uccisa a Bordighera, vengono interrogati dalla procura di Imperia. La donna è stata arrestata il 9 febbraio e accusata di omicidio preterintenzionale in concorso, ma le indagini hanno portato a contestare il reato di maltrattamenti aggravati dall' evento morte .

Il compagno, Emanuel Iannuzzi, è assistito dagli avvocati Maria Gioffré e Cristian Urbini, mentre la madre è difesa dai legali Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni. Le indagini hanno rivelato un contesto di profondi e sistematici maltrattamenti in famiglia, con le due sorelline della vittima che hanno testimonianze drammatiche. Le bambine venivano private dell'infanzia, lasciate spesso sole in casa e punite severamente ogni volta che tentavano di mostrare affetto o di prendersi cura della sorellina più piccola.

Ad aggravare la posizione dei due indagati ci sono anche diversi contenuti multimediali rinvenuti nello smartphone di Iannuzzi, tra cui foto dei lividi della bambina e video che testimoniano crudeltà e violenze gratuite all'interno dell'abitazione. Il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, ha spiegato che il maltrattamento aggravato dalle due circostanze contestate in questo caso prevede la reclusione da 12 a 24 anni





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