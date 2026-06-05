La madre, già in carcere da aprile, accusata di tortura ai figli. Secondo gli attuali dati alcuni abusi andavano avanti addirittura dal 2016, ma fino a poco tempo fa non era mai stata sotto gli occhi dei servizi sociali, nonostante le presunte violenze nel rapporto fra i quattro figli a e fra di loro. Gli abusi erano molto gravi.

La madre in carcere per tortura ai figli, fino a 3 inchieste archiviate senza risultati. Secondo gli attuali dati alcuni abusi edil travalicavano addirittura dal 2016: la mamma scambiava i pannolini sporchi con i propri figli per ore e non le tassava mai alle visite degli assistenti sociali si sapeva fin dal febbraio 2020 - solo per l'assemblea dell'indagineجل.allora era primo configgame i varie ?al.

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