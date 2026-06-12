La Maeg costruisce alloggi per 50 dipendenti stranieri

La Maeg, azienda di Vazzola, in provincia di Treviso, ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri. Le nuove residenze verranno realizzate nelle vicinanze degli stabilimenti di Vazzola, Cimavilla di Codognè e Budoia.

La Maeg , azienda di Vazzola , in provincia di Treviso , specializzata nella produzione di strutture in acciaio per l'edilizia, ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, i quali si aggiungono alle residenze già costruite per altri 119 lavoratori.

Le nuove residenze verranno realizzate nelle vicinanze degli stabilimenti di Vazzola, Cimavilla di Codognè (Treviso) in Veneto, a Budoia e Maron di Brugnera (Pordenone) in Friuli Venezia Giulia. Il modello scelto è quello del co-housing, con una camera con bagno e doccia per ciascun ospite, mentre cucina e lavanderia, attrezzata con lavatrice e asciugatrice, sono spazi condivisi. Il servizio mensa sarà affidato a un'azienda di ristorazione esterna.

Sono state inoltre messe a disposizione alcune cucine per permettere agli ospiti, la sera o nei fine settimana, di preparare i propri piatti tradizionali nel rispetto di usanze e ricette locali. Lo stesso modello di ospitalità verrà applicato nei cantieri delle diverse località in cui si svolgono i lavori edili: qui l'azienda installerà case mobili dotate di pareti isolate per proteggere dal caldo e dal freddo, progettate per essere smontate e trasferite al termine delle opere





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