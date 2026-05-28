La mafia muta: da struttura locale del dopoguerra a potenza transnazionale del narcotraffico

Analisi delle trasformazioni della mafia italiana dal dopoguerra alle stragi di Falcone e Borsellino, evidenziando i cambiamenti economici, politici e strutturali che hanno portato al suo ruolo transnazionale nel traffico di droga.

Ogni anno, tra il 23 maggio e il 19 luglio, l'Italia si ferma a ricordare le vittime della mafia: i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino , le loro famiglie, le scorte di uomini e donne che li hanno assistiti, la strage di Capaci e l'attentato di via D'Amelio.

Questo rito civile è indispensabile per mantenere viva la memoria di quegli episodi drammatici, ma il modo in cui vengono narrati spesso contiene un errore concettuale che rende le violenze meno comprensibili. Si tende a trattare la mafia come un'entità immutabile, identica in tutte le fasi della storia repubblicana, come se le bande di Portella della Ginestra, quelle del dopoguerra, i grandi boss palermitani e le organizzazioni responsabili degli omicidi di Falcone e Borsellino fossero varianti di un'unica e stessa fenomenologia criminale.

In realtà la mafia muta: si trasforma economicamente, politicamente, militarmente, cambia la propria struttura interna, la cultura del potere e persino il rapporto con lo Stato. Ignorare questa metamorfosi significa non riuscire a cogliere la vera natura di Capaci o di via D'Amelio. Nel periodo immediatamente successivo allo sbocco alleato, la Sicilia era un territorio devastato, colmo di tensioni violente, collasso del fascismo, aspirazioni separatiste, lotte per la terra, banditismo e caos sociale e istituzionale.

In quel contesto la mafia giocava la propria partita, non ancora la potenza criminale centralizzata, ricca e militarizzata che avremmo riconosciuto decenni dopo, ma una struttura frammentata, radicata nel controllo territoriale e capace di adattarsi ai nuovi equilibri emergenti. Durante quegli anni la mafia sostenne anche il sogno dell'indipendenza siciliana, alimentando la leggenda di Salvatore Giuliano.

L'idea di una rottura con lo Stato centrale sembrava una via percorribile per alcuni ambienti, ma questa stagione fu breve: la mafia comprese rapidamente che il vero potere non si conquista rompendo i rapporti con lo Stato, bensì condizionandolo dall'interno. L'autonomia siciliana, introdotta nel 1946 e poi costituzionalizzata, si rivelò un equilibrio più vantaggioso rispetto a qualunque avventura separatista.

Da allora la mafia assunse il ruolo di forza stabilizzatrice, interlocutore occulto capace di controllare territorio, consenso e relazioni economiche, abbandonando l'originaria spinta rivoluzionaria incarnata da Giuliano. Il cambiamento più radicale avvenne negli anni Settanta, quando la droga, in particolare l'eroina, trasformò la mafia da potenza locale a organizzazione criminale transnazionale.

Il narcotraffico, avviato fin dal summit dell'Hotel delle Palme del 1957, quando si consolidarono i legami tra mafia siciliana e mafie americane, offrì un livello di ricchezza impensabile rispetto ai tradizionali affari criminali. La Sicilia non fu più solo un luogo di transito, ma divenne anche un centro di raffinazione, sfruttando le rotte del contrabbando di sigarette.

Il denaro passò da accumuli locali a capitali di dimensioni gigantesche, ridefinendo gli equilibri interni: le famiglie palermitane più potenti accumularono enormi ricchezze, mentre i Corleonesi, inizialmente marginali, cominciarono a guadagnare influenza. Questa trasformazione economica fu alla base dei cambiamenti strutturali che portarono alla tragica violenza di Capaci e via D'Amelio, dimostrando che la storia della mafia deve essere letta come una serie di metamorfosi piuttosto che come un'unica continuità.

La memoria delle stragi, dunque, deve includere anche la consapevolezza di come l'organizzazione criminale abbia saputo mutare, adattarsi e reinventarsi nel corso dei decenni, influenzando profondamente la società e le istituzioni italiane





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