La maggioranza di destra al Parlamento europeo ha approvato un regolamento che cambia la politica europea sull'asilo e accelera i rimpatri. Il testo prevede la possibilità di trattenimento nei centri di detenzione dei migranti illegali fino a 24 mesi, che possono diventare 30 in casi eccezionali. Inoltre, il regolamento rende possibili gli 'hub di rimpatrio' nei paesi terzi, dove i migranti illegali possono essere trasferiti in base ad accordi ad hoc da parte di uno o più Stati membri.

La maggioranza di destra al Parlamento europeo approva un regolamento che cambia la politica europea sull'asilo e accelera i rimpatri. Il testo prevede la possibilità di trattenimento nei centri di detenzione dei migranti illegali fino a 24 mesi, che possono diventare 30 in casi eccezionali.

Inoltre, il regolamento rende possibili gli 'hub di rimpatrio' nei paesi terzi, dove i migranti illegali possono essere trasferiti in base ad accordi ad hoc da parte di uno o più Stati membri. La maggioranza di destra è composta da quasi tutti gli eurodeputati liberali di Renew, tranne gli italiani Sandro Gozi e Pina Picierno. Il Partito Popolare Europeo fa accordi con le destre, senza badare che si tratti di Giorgia Meloni, dei lepenisti o dell'Afd.

Il blocco è sempre più compatto e punta a diventare strutturale nella prossima legislatura, dopo le europee del 2029. La votazione rappresenta anche una vittoria politica per la destra, che è riuscita a realizzare una riforma attesa da tempo che risponde alle aspettative dei cittadini europei





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