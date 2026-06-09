La maglia da calcio è il capo must have dell'estate 2026: tra Mondiali, tendenze e street style

Dallo stadio alla moda: la maglia da calcio, simbolo dei Mondiali 2026, si trasforma in un capo di tendenza per l'estate. Scopri come brand, celebrity e designer ne stanno ridefinendo lo stile, dai look rétro oversize alle versioni femminili con ricami, per un guardaroba che va oltre il tifo.

Un tempo relegata al semplice merchandising da tifoso, la maglia da calcio sta vivendo una vera e propria rinascita fashion, diventando il capo simbolo dell'estate 2026.

L'imminente Mondiale di calcio, in programma tra Nord America e Messico, ha innescato una corsa creativa da parte di brand sportivi, luxury e emergenti, che stanno ridefinendo l'identità di questo capo. Le collezioni ufficiali delle nazionali, con le loro strisce, colori. Loghi e tessuti tecnici, si affiancano oggi a reinterpretazioni modaiole: capsule collection firmate da designer che aggiungono fiori, pizzi e ricami a modelli vintage o creano pezzi unici one-of-a-1, trasformando la maglia in un vero e proprioStatement di stile.

La tendenza abbraccia un'ampia gamma di stili, dall'oversize maschile alla minidress aderente, dimostrando come il linguaggio del calcio sia ormai entrato a pieno titolo nel guardaroba femminile e maschile, superando i confini dello stadio. La maglia diventa così un capo poliedrico, perfetto per guardare la partita in TV, per le strade durante i Mondiali o per un look da festa e street style, pronto per essere immortalato sui social.

Questo fenomeno è alimentato da un ecosistema di sponsor tecnici, brand emergenti e collaborazioni internazionali, che moltiplicano l'immaginario calcico. Il risultato finale è una moda sportiva e lifestyle che mescola nostalgia per i modelli rétro, tessuti high-tech e un'estetica pop, rendendo la football shirt l'oggetto più desiderato della stagione





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