La maison Dom Pérignon presenta i suoi nuovi champagne Vintage

La maison Dom Pérignon ha festeggiato l'annata 2025 e presentato i suoi nuovi champagne Vintage al Museo Guggenheim. La testimonial d'eccezione è stata Tilda Swinton.

La maison Dom Pérignon ha festeggiato l'annata 2025 e presentato i suoi nuovi champagne Vintage al Museo Guggenheim . La testimonial d'eccezione è stata Tilda Swinton , che ha interpretato centinaia di personaggi e spesso non si accorge nemmeno che è lei.

È sempre diversa. Glamour in Laguna. Da Cate Blanchett a Tilda Swinton, le star meglio vestite sul primo red carpet di Venezia 2025. Il cuore della filosofia di Dom Pérignon si svela più che mai in questo 2026, con ben quattro millesimati di punta.

Gli ospiti al ricevimento nel museo capolavoro di Frank Gehry sono stati Solange Knowles, Alexa Chung, Benedetta Porcaroli, Milena Smit, François Arnaud e Olivier Saillard. Dom Pierre Pérignon dedicò la vita alla riorganizzazione e alla cura meticolosa del vigneto dell'Abbazia di Hautvillers, convinto che la qualità del vino nascesse innanzitutto dalla qualità delle vigne. È stato un anno in cui tutto si è allineato, ha raccontato Chaperon con accanto Jacques Giraco, direttore generale della maison di champagne.

Dopo quasi vent'anni di lavoro agronomico e di adattamento alle sfide poste dal cambiamento climatico, i vigneti hanno espresso il massimo potenziale. Per lo chef de cave, il vero paradosso dello Champagne risiede proprio qui: Armonia, con la natura, in primo luogo: l'approccio agroecologico prevede l'eliminazione dei diserbanti, la tutela della biodiversità, e una gestione dei vigneti che tenga conto delle caratteristiche di ogni singola parcella. E se 'o', da queste parti il domani non appartiene soltanto alla tecnologia.

L'armonia resterà il frutto di un atto creativo che nel suo mistero contempla cambiamento e fedeltà insieme. Novità e sintonia. Proprio come un grande Vintage





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