La mamma accusata di aver picchiato la figlia e di aver assistito alle violenze

La 44enne mamma della piccola Beatrice, morta il 9 febbraio 2026, è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La donna sarà sentita dal gip nell'interrogatorio di garanzia mercoledì 3 giugno 2026 nel carcere di Pontedecimo, a Genova.

È accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza muovere un dito alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno.

La 44enne mamma della piccola Beatrice, morta il 9 febbraio 2026, è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La donna sarà sentita dal gip nell'interrogatorio di garanzia mercoledì 3 giugno 2026 nel carcere di Pontedecimo, a Genova.

Aiello, madre di altre due bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le tre figlie per restare a casa del suo compagno L'uomo è stato arrestato sabato 30 maggio 2026 e gli inquirenti gli contestano la stessa accusa della donna. La madre è, inoltre, accusata di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono con insulti e bestemmie, e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.

Le figlie della donna hanno raccontato di aver visto la loro sorella picchiata e maltrattata da sua madre e dal suo compagno. Hanno anche raccontato di aver chiesto aiuto ai grandi, ma di non essere stati ascoltati. La madre e il compagno di lei sono stati arrestati e sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La polizia ha trovato prove di violenze sulla bambina, tra cui foto e video che mostrano la bambina picchiata e maltrattata.

La polizia ha anche trovato prove di fumo di sigarette nella stanza della bambina, che è stata costretta a fumare da sua madre e il suo compagno. La polizia ha anche trovato prove di insulti e bestemmie rivolti alle figlie più grandi da parte della madre. La polizia ha anche trovato prove di negazione dell'assistenza medica a Beatrice. La polizia ha anche trovato prove di abbandono delle tre figlie da parte della madre per restare a casa del suo compagno.

La polizia ha anche trovato prove di schiaffi, pugni e ciabattate rivolti a Beatrice da parte della madre e del compagno. La polizia ha anche trovato prove di risate e divertimento della madre e del compagno mentre maltrattavano e picchiavano la bambina. La polizia ha anche trovato prove di ultime notti e viaggi in auto con il corpicino della bambina da parte della madre e del compagno.

La polizia ha anche trovato prove di orrore e dolore delle figlie della donna dopo aver visto la loro sorella picchiata e maltrattata. La polizia ha anche trovato prove di racconti delle sorelline della bambina dopo aver visto la loro sorella picchiata e maltrattata





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