La mamma di Beatrice chiede e ottiene di partecipare ai funerali

La mamma di Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera nel febbraio scorso, ha chiesto e ottenuto di poter partecipare ai funerali della figlia. Il padre biologico della bambina, Maurizio Rao, detenuto a Sanremo per altri reati, ha anche chiesto di poter partecipare ai funerali e la richiesta è stata accolta.

La mamma di Beatrice , la bambina di 2 anni morta a Bordighera nel febbraio scorso, ha chiesto e ottenuto di poter partecipare ai funerali della figlia.

La richiesta è stata inoltrata al gip di Imperia, che ha autorizzato la presenza della donna ai funerali. Il padre biologico della bambina, Maurizio Rao, detenuto a Sanremo per altri reati, ha anche chiesto di poter partecipare ai funerali e la richiesta è stata accolta.

La data delle esequie non è stata ancora fissata in attesa del nulla osta della Procura, che lo concederà dopo il deposito della relazione definitiva del medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo della bambina. I funerali potrebbero essere celebrati a porte chiuse e potrebbe essere presa in carico l'organizzazione da parte della Prefettura di Imperia.

La notizia è stata resa nota mentre si parla di altre vicende, tra cui la morte della showgirl Patrizia Caselli, la laurea di Sofia Goggia in Scienze politiche e la polemica sulla nuova regola che vieta l'accesso alle spiagge a Villasimius





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