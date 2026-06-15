La mamma e la compagna di Alessandro Venier rinviate a giudizio

Il processo per l'uccisione e lo smembramento di Alessandro Venier inizierà il 20 luglio in Corte d'Assise. La mamma e la compagna della vittima sono state rinviate a giudizio e chiedono di essere messe ai domiciliari.

Alessandro Venier è stato ucciso e fatto a pezzi, mentre la mamma e la compagna sono state rinviate a giudizio. Lorena Venier ha chiesto di essere messa ai domiciliari per poter sistemare la casa per la nipotina.

Il processo inizierà il 20 luglio in Corte d'Assise. Entrambe le donne erano presenti in aula, ma non ci saranno contatti tra loro durante l'udienza. La difesa di Mailyn Castro Monsalvo ha chiesto di esaminare lo stato psicologico della donna, mentre la difesa di Lorena Venier ha presentato istanza di scarcerazione ai domiciliari.

La donna ha espresso il desiderio di sistemare l'abitazione e renderla più confortevole per la nipote, figlia di Castro Monsalvo e Alessandro Venier, che oggi ha un anno e mezzo circa. La famiglia di Alessandro Venier è stata colpita da questa tragedia e la comunità locale si è unita per sostenerli in questo momento difficile. Il processo sarà un momento importante per la giustizia e per la verità sulla morte di Alessandro Venier.

La comunità locale si aspetta una giustizia equa e veloce per i responsabili di questa tragedia





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