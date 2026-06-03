La mancanza di tempo condiziona i pasti: la fine della tradizione mediterranea

La dieta mediterranea tradizionale privilegia menù strutturati e vari, ma la mancanza di tempo e la scomparsa di vecchie abitudini culinarie stanno riducendo il tempo dedicato alla cucina. I pasti si riducono a un piatto unico e il ricorso ai cibi pronti aumenta.

La mancanza di tempo condiziona i pasti, che spesso si riducono a un piatto unico. Da un punto di vista nutrizionale, però, non sempre è sufficiente.

Un tempo i pasti avevano una struttura narrativa, una storia in tre atti che si sviluppava sulla tavola: primo, secondo e dessert. La dieta mediterranea si fonda su questa premessa, e la gastronomia ha acquisito varietà grazie a questa suddivisione. Le origini delle tre portate risalgono alla Spagna del nono secolo ma oggi, dopo più di un millennio, qualcosa comincia a cambiare.

La mancanza di tempo, l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, e la scomparsa di vecchie abitudini culinarie nei paesi occidentali hanno ridotto il tempo dedicato alla cucina. Secondo un sondaggio del Centro de investigaciones sociológicas, in Spagna quasi tre persone su quattro dichiarano di cucinare sempre meno.

L'indagine su come è scandita la giornata condotta dall'Istituto nazionale di statistica spagnolo riassume bene questa tendenza: negli anni ottanta le persone dedicavano in media tre o quattro ore al giorno alle faccende domestiche, mentre oggi le donne arrivano quasi a due ore e gli uomini si fermano a un'ora. Il risultato è un menù composto da un piatto unico e un maggiore ricorso ai cibi pronti. Fuori casa la tendenza è simile, ma per ragioni diverse.

Al ristorante i menù fissi stanno sparendo ed è sempre più comune trovare un piatto del giorno oppure ordinare un menù ridotto per far fronte all'aumento dei prezzi. Anche la ricerca di una vita sana ha modificato la nostra dieta.

Nel 2011 è stato introdotto il piatto di Harvard, una guida nutrizionale visiva che proponeva di suddividere il piatto con il 50 per cento di verdure, il 25 per cento di proteine sane e il 25 per cento di cereali integrali. E così il pasto sano si è trasformato in un piatto unico sano.

Questo ha alimentato la diffusione di catene di ristoranti che propongono piatti rapidi e salutari, il genere di locale in cui si trovano insalate di cavolo nero e pollo a 14 euro. Per chi lavora in ufficio e ha poco tempo le insalate in ciotola sono diventate una valida alternativa: piatti sani, funzionali e insipidi. Gli ingredienti sono tagliati a pezzetti in modo da mangiare con una mano e inviare email con l'altra.

“Dal punto di vista nutrizionale un piatto di pasta al pomodoro è peggio di un pasto composto da due portate, di cui una di verdura,” spiega Maira Bes-Rastrollo, ricercatrice e docente di medicina preventiva all'università di Navarra, in Spagna. “Se il pasto quotidiano è vario ed equilibrato può andare bene. Ma la tradizione culinaria mediterranea non offre molti esempi di piatti unici sani e vari. Tutto dipende dalla conoscenza del consumatore.

” Per rintracciare le origini di questa tradizione bisogna tornare indietro alla Spagna musulmana. Ziryab è stato un poeta, musicista e gastronomo persiano molto apprezzato alla corte dell'emirato di Cordova, dove teneva lezioni di stile ed eleganza che progressivamente furono adottate dal resto della popolazione. Ziryab ha reso popolare la frangia, l'uso del deodorante e diversi codici di abbigliamento.

Ma la sua lezione più popolare, che per secoli ha determinato il modo in cui mangiamo in occidente, è stata quella in cui ha affermato che “i pasti dovrebbero cominciare con una zuppa, seguiti da un piatto principale e concludersi con un dolce. ” L'idea conquistò gli uomini più potenti dell'emirato





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