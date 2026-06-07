La massaggiatrice uruguaiana cambia versione: 'Non so nulla dei festini a Punta del Este'

Gabriela Mabel De Los Santos, la massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Punta del Este di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, ha cambiato versione. Lo ha fatto davanti ad un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta. La notizia dell'atto formale è arrivata alla Procura generale di Milano ad istruttoria conclusa. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le dichiarazioni di Graciela sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate al Quirinale.

Gabriela Mabel De Los Santos , la massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Punta del Este di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti , ha cambiato versione: lo ha fatto davanti ad un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta.

La notizia dell'atto formale - scrivono Il Corriere della Sera e La Repubblica - è arrivata alla Procura generale di Milano ad istruttoria conclusa. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le dichiarazioni di Graciela sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate al Quirinale. Tumori testa-collo avanzati, la svolta arriva da un'iniezione: lesioni ridotte nel 42% dei pazienti e scomparse in 15 pazienti.

La premier, replicando alle opposizioni sulla sua assenza in Montenegro, ha definito 'ridicole' le polemiche della sinistra: 'Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l'unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole





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