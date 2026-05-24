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La masticazione: benefici per la salute e la funzione cerebrale

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La masticazione: benefici per la salute e la funzione cerebrale
Rigenerazione Delle Cellule NervoseMasticazioneFunzione Cerebrale
📆5/24/2026 10:19 PM
📰HuffPostItalia
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Un articolo che promuove la masticazione come un'attività benefica per la salute e la funzione cerebrale. Racconta come la masticazione possa influire positivamente sulla memoria e la capacità di attenzione attraverso un rafforzamento della memoria e un incremento della concentrazione.

Una pompa in grado di portare più sangue al cervello: la masticazione, secondo i ricercatori di Stoccolma, funziona così. Ha questo effetto sulle nostre capacità di elaborare, memorizzare e addirittura rilassarci allontanando ansia e depressione.

Ma c’è altro, una scoperta che va oltre: più si mastica e più si possono combattere Alzheimer e altre forme di demenza. La perdita dei denti, ad esempio, è stata anche collegata proprio a un rischio maggiore di contrarre queste malattie.

In sostanza masticare con maggiore convinzione può offrire una vasta gamma di benefici per la salute: dal miglioramento della digestione e dall'aiuto a consumare meno calorie all'attenuazione dello stress, fino al miglioramento delle funzioni cognitive attraverso il consolidamento della memoria e l’aumento della capacità di attenzione

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