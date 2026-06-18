La Maturità 2026: un cambio di passo pedagogico

La scelta ministeriale per la prima prova della Maturità 2026 ha sorpreso gli studenti. La decisione di sottoporre questo specifico saggio ai maturandi del 2026 assume i contorni di una precisa provocazione culturale.

La scelta ministeriale per la prima prova della Maturità 2026 ha sorpreso gli studenti. La decisione di sottoporre questo specifico saggio ai maturandi del 2026 assume i contorni di una precisa provocazione culturale.

La giornalista Wenke Husmann ha rievocato le difficoltà vissute da sua figlia cinque anni fa durante la maturità in Germania e ha manifestato la speranza che il suo testo sia risultato stimolante e non troppo complesso per i candidati. Il suo messaggio finale rivolto ai ragazzi suona come un vero e proprio manifesto di libertà intellettuale: "Se avete trovato il mio testo noioso o difficile, va benissimo così. Dimenticate semplicemente l'esame. Però provate comunque, magari in modo consapevole, a sperimentare lo stupore"





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