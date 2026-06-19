La Maturità: chi uscirà? La statistica qualcosa suggerisce.

Domani mattina i maturandi apriranno la busta che deciderà il resto della giornata. E in parte del voto finale. È allora che lo scientifico, la comprensione in lingua straniera al linguistico, il diritto ed l'economia alle scienze umane. Il tempo a disposizione oscilla tra le 4 e le 6 ore, talvolta su più giorni. Le tracce arrivano sigillate, e come ogni anno si può solo giocare al totoscommesse.

Domani mattina i maturandi apriranno la busta che deciderà il resto della giornata. E in parte del voto finale. È allora che lo scientifico, la comprensione in lingua straniera al linguistico, il diritto ed l'economia alle scienze umane.

Il tempo a disposizione oscilla tra le 4 e le 6 ore, talvolta su più giorni. Le tracce arrivano sigillate, e come ogni anno si può solo giocare al totoscommesse. Al liceo classico la domanda è sempre la stessa, ogni giugno: chi uscirà? La statistica qualcosa suggerisce.

Cicerone comanda la classifica storica con 17 presenze, l'ultima delle quali proprio l'anno scorso. Un nome caldo ma scomodo: il Ministero raramente si ripete a stretto giro. Lo segue a quota 16, fermo al 2023: non un'assenza lunghissima, ma sufficiente a renderlo il favorito naturale dei pronostici in rete. Morte, tempo, libertà interiore: temi che si prestano a una traccia di Maturità come pochi altri.

Cinque uscite, l'ultima nel 2019: latino ostico, sintassi nervosa, riflessione sul potere. Il classico autore che fa tremare i polsi ma che i siti specializzati continuano a indicare come il sorvegliato speciale del 2026. Dietro, gli outsider. Tre uscite, ultima nel 2013, Plinio il Giovane assente addirittura dal 1992, e un manipolo di autori da una sola apparizione: Macrobio, Vitruvio, Gellio, Velleio Patercolo, più curiosità statistica che pronostico serio.

Otto quesiti, di cui quattro da risolvere. Calcolatrice scientifica sì, internet no. La prova non premia il calcolo complicato ma il comprensione del problema, strategia, sviluppo, argomentazione. Anche in questo caso, una prova che vale 20 punti. Per intuire cosa il Ministero potrebbe aver scelto, vale la pena rileggere cosa è uscito un anno fa.

Nel 2025 il primo problema affrontava funzioni con moduli e radici, tra continuità, derivabilità e analisi di funzioni integrali. Il secondo mescolava esponenziali e polinomi di secondo grado, con un'incursione nella geometria. I quesiti spaziavano dalla geometria euclidea nello spazio al calcolo delle probabilità, fino a una sorpresa: un'approssimazione funzionale ispirata a un'opera di Umberto Boccioni. Si intreccia con la storia, con l'arte, persino con la letteratura latina.

Il calcolo delle probabilità dell'anno scorso, non a caso, prendeva spunto da un testo ciceroniano. Una contaminazione che il Ministero sembra voler ripetere: meno tecnicismo puro, più capacità di leggere il mondo con gli strumenti della matematica. Resta il consiglio più vecchio del mondo, valido ogni anno: il totoesame è una bussola, non una scorciatoia. Meglio consolidare, non sul calcolo a memoria, per chi affronta i numeri.

Le buste si apriranno domani alle 8.30. Fino ad allora, resta solo il rito collettivo dell'attesa: un Paese di ex maturandi che, ancora oggi, sente la sveglia di quel giorno





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