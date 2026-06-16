La maturità non è un karaoke culturale: cosa non fare prima dell'esame

L'AI prova a dire agli studenti una cosa utile: la maturità non è un esame della vita, ma un rito di passaggio che può essere affrontato meglio. Ecco cosa non fare prima dell'esame per non perdere la fiducia in se stessi.

L'AI prova a dire agli studenti una cosa utile. La prima cosa da non fare, prima della maturità , è convincersi che la maturità sia l'esame della vita.

Non lo è. E proprio perché non lo è, può essere affrontata meglio. La maturità è un esame importante, certo, è un rito di passaggio, è una porta, è una scena, è una piccola prova pubblica di tenuta, ma non è il tribunale supremo dell'esistenza. Chi la carica di un'attesa spropositata rischia di arrivarci già sconfitto, non per mancanza di preparazione ma per eccesso di teatro.

Il primo nemico dello studente non è la commissione: è l'idea che da quei giorni dipenda tutto. La seconda cosa da non fare è studiare come se si dovesse recuperare in quarantotto ore quello che non si è fatto in cinque anni. L'ultimo assalto disperato ai programmi, con manuali aperti fino alle tre di notte, riassunti divorati senza respirare, schemi ricopiati meccanicamente, produce spesso un risultato contrario a quello sperato: più confusione, più stanchezza, più panico.

Negli ultimi giorni non bisogna costruire un sapere nuovo dal nulla, bisogna mettere ordine in quello che già c'è. Ripassare non significa ingerire pagine, significa riconoscere collegamenti, chiarire priorità, sapere da dove partire se arriva una domanda. È una tentazione comprensibile: il romanzo preferito, il filosofo amato, la guerra che si ricorda meglio, l'autore che sembra fatto apposta per essere raccontato bene. Ma la maturità non è un karaoke culturale.

Bisogna avere due o tre punti forti, certo, ma anche una rete minima di salvataggio su ciò che piace meno. Non serve diventare specialisti di tutto. Serve evitare di avere buchi così grandi da trasformare una domanda normale in una tragedia greca. La quarta cosa da non fare è preparare collegamenti finti, quei percorsi da maturità prêt-à-porter in cui tutto si tiene perché nulla è davvero pensato.

Il Novecento collegato all'angoscia, l'angoscia collegata a Freud, Freud collegato al sogno, il sogno collegato a Pascoli, Pascoli collegato alla natura, la natura collegata al clima, il clima collegato a scienze: e alla fine non resta un ragionamento, resta una catena di parole. I collegamenti funzionano se hanno un'idea dietro. Non bisogna collegare tutto con tutto. Bisogna collegare poco, ma bene. Cercare su TikTok





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