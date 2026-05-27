La medicina rigenerativa: il professor Carlo Tremolada spiega come il tessuto adiposo aiuti a riparare i tessuti danneggiati

Il professor Carlo Tremolada spiega come il tessuto adiposo venga utilizzato nella medicina rigenerativa per aiutare il corpo a riparare i tessuti danneggiati.

Il professor Carlo Tremolada spiega come il tessuto adiposo venga utilizzato nella medicina rigenerativa per aiutare il corpo a riparare i tessuti danneggiati. Egli sostiene che il tessuto adiposo non deve essere visto come un riempitivo, ma come un tessuto rigenerativo.

Il professore spiega che il tessuto adiposo viene microframmentato in particelle minuscole, mantenendo integra la rete vascolare e cellulare. Ciò aumenta enormemente la superficie biologicamente attiva, facendo in modo che il tessuto si vascolarizza meglio e sopravviva meglio. Tremolada sostiene che le cellule restano lì perché il tessuto attecchisce, non è una fiammata temporanea. Le applicazioni della medicina rigenerativa oggi riguardano non solo la medicina estetica, ma anche la ginecologia e la menopausa.

Il professore ha pubblicato lavori sull'argomento e sostiene che molte donne riferiscono un aumento della sensibilità e un miglioramento importante della qualità della vita. Egli insiste su una distinzione precisa tra la medicina rigenerativa e la medicina estetica, sottolineando che non stanno parlando di un filler classico. La vera rivoluzione, secondo Tremolada, è la funzione. La medicina rigenerativa ha già dimostrato di essere efficace, con oltre 250 pubblicazioni scientifiche e più di 170 mila casi trattati nel mondo.

Il professore crede che la nuova frontiera sia gli esosomi, che potrebbero rappresentare la prossima frontiera nella medicina rigenerativa





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