La Memoria della Resistenza e le Sfide del Presente: Turoldo, Giusti e le Nuove Normative

Un ricordo del pensiero di Turoldo sulla Resistenza e l'importanza della memoria, insieme a notizie sulla missione di Carlo Alberto Giusti negli Stati Uniti e le nuove regole per le locazioni brevi.

Turoldo , figura carismatica e oratore appassionato, ha lasciato un segno profondo in chi lo ascoltava. La sua capacità di evocare la memoria della Resistenza , non come un mero esercizio di commemorazione, ma come un imperativo morale per il presente, era straordinaria.

Incalzava la generazione attuale, ricordando le ferite ancora aperte della strage neofascista, un peso che continua a gravare sulla società. Sottolineava l'importanza non solo di ricordare, ma di comprendere *come* e *perché* ricordare, affinché la storia non si ripeta. Condivideva memorie dolorose, come il lezzo dei cadaveri nei campi di concentramento liberati, e le ripercussioni psicologiche di quegli orrori, testimoniando come il trauma possa persistere per generazioni.

La sua testimonianza si intrecciava con riflessioni sulla necessità di una coscienza critica e sulla responsabilità individuale nel contrastare ogni forma di oppressione. Turoldo vedeva nelle scuole i luoghi privilegiati per la formazione di questa coscienza, citando l'Esodo come archetipo di ogni storia di liberazione. Sottolineava che Dio schiera sempre dalla parte degli oppressi, non dei tiranni, e che ogni tentativo di giustificare la violenza in nome della fede è una distorsione della verità.

Invitava a tenere sulla scrivania, accanto alla Bibbia, opere che testimoniano le atrocità del passato, come le lettere dei condannati a morte, affinché la loro memoria continui a vivere e a ispirare un futuro più giusto. Lamentava la mancanza di un vero impegno nella trasmissione di questa memoria alle nuove generazioni, sottolineando l'importanza di evitare retoriche vuote e apologetici falsi.

La Resistenza, per Turoldo, era un programma di vita, un impegno costante per la difesa della libertà e della dignità umana. Parallelamente, la cronaca riporta altre notizie. Il rettore dell'Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha concluso una missione negli Stati Uniti presentando il suo libro “The American Club”, dedicato al ruolo delle università americane come strumento di soft power. Ha incontrato rappresentanti delle istituzioni italiane a New York e ricevuto un premio per l’Amicizia Accademica dalla Niaf.

Giusti ha sottolineato l'importanza dell'investimento nell'università e nella diplomazia culturale come via d'uscita dalla crisi internazionale. Infine, dal primo gennaio 2026 entrerà in vigore una stretta fiscale sulle locazioni brevi: i proprietari potranno applicare la cedolare secca solo ai primi due immobili, mentre per i successivi sarà obbligatoria l'apertura della partita IVA, presumendo l'esercizio di un'attività imprenditoriale





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