La città di Castel Volturno è ancora scossa dalla memoria della strage di San Gennaro, avvenuta nel 2008. La giunta di centrodestra guidata da Pasquale Marrandino ha preso posizione contraria alla costruzione del centro per i rimpatri, il Cpr, che il governo Meloni vuole costruire in località La Piana.

La memoria della strage di San Gennaro è ancora viva a Castel Volturno , una città con una alta percentuale di popolazione straniera. Il governo Meloni ha scelto Castel Volturno per ospitare il centro per i rimpatri, il Cpr , che costerà 43 milioni di euro e avrà 120 posti.

La struttura sarà costruita in località La Piana, dove attualmente c'è un parco naturalistico. La costruzione del Cpr è uno dei capisaldi della politica migratoria della Lega, ma la giunta di centrodestra guidata da Pasquale Marrandino ha preso posizione contraria. La destra si è divisa, con la Lega e Fratelli d'Italia che fanno più fatica a opporsi al progetto.

Dario Napoletano, coordinatore della Lega nel comune, sarebbe pronto ad accettare il Cpr solo in cambio di 'utili contropartite' da parte del governo. A Castel Volturno, contro la costruzione della struttura si è già mosso un vasto arco di associazioni e forze sociali, dai sindacati ai movimenti per l'ambiente. Il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, ha definito il Cpr un'offesa per il territorio e si è messo a capo di 'un'ostinata resistenza, non violenta, ma ferma, perseverante, senza cedimenti'.

Il sindaco Marrandino ha chiarito di essere fortemente contrario alla struttura sul suo Comune.

'Il nostro territorio ha bisogno di sicurezza, ma ha bisogno anche di servizi sociali rafforzati, di una polizia municipale potenziata, di interventi contro l'erosione costiera, di risposte sui quartieri allagati, sulle fogne, sugli usi civici, sulle grandi questioni urbanistiche irrisolte', ha spiegato. Il marchio su Castel Volturno a cui si riferisce Marrandino è quello della sera del 18 settembre 2008, quando Giuseppe Setola e i suoi due complici uccisero sei immigrati.

Nessuno di quei migranti aveva precedenti penali, nessuno lavorava per la temibile mafia nigeriana. Le argomentazioni di Marrandino combaciano con quelle di esperti e attivisti di tutt'altro colore politico.

'Piantedosi lo costruisse ad Avellino un centro per i rimpatri... ', sbotta Sergio Nazzaro, giornalista e scrittore. Secondo Nazzaro ci sono tanti motivi per non realizzare il Cpr qui.

'Bisogna conoscere queste realtà. Alla strage di Castel Volturno e a quella precedente di Pescopagano non sono seguite tensioni sociali di lungo periodo. C'è stata una rete di solidarietà che si è vista ad esempio durante il Covid. Queste sono comunità che guardano al futuro, respirano l'aria di Napoli.

Siamo diventati la grande spiaggia di Napoli e vogliamo attività economiche, non carceri. Dei proclami per cui coi Cpr risolvi il problema dei migranti non sappiamo che farcene'





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