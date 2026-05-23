La Metamorfosi di Israele: Tra Radicalizzazione Politica e l'Eredità dell'Occupazione

Un'analisi approfondita sulla trasformazione della società israeliana, l'ascesa dell'estremismo di Itamar Ben Gvir e l'impatto psicologico di decenni di controllo sui territori palestinesi.

L'analisi condotta da una storica corrispondente del quotidiano israeliano Haaretz, attiva da ben tre decenni nei territori palestinesi e figlia di sopravvissuti alla Shoah, offre uno spaccato inquietante sulla metamorfosi politica e sociale di Israele .

Attraverso l'esame di un episodio specifico, riguardante il comportamento del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir verso gli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati ad Ashdod, emerge un quadro di sistematica umiliazione e derisione pubblica. Questo evento non è visto come un caso isolato, ma come il sintomo di un Paese che, dopo decenni di occupazione, sembra aver interiorizzato la brutalità, diventando progressivamente cieco di fronte ai propri crimini e alla propria deriva autoritaria.

L'ascesa di Ben Gvir rappresenta l'apice di questo processo di radicalizzazione: un uomo che in gioventù apparteneva al movimento razzista di Meir Kahane, un'organizzazione che quarant'anni fa era stata dichiarata fuorilegge persino da leader di destra come Yitzhak Shamir, oggi si ritrova a capo della polizia, una delle istituzioni più influenti dello Stato. Questo slittamento paradigmatico non riguarda solo l'individuo, ma riflette l'evoluzione di un'intera società che ha normalizzato idee un tempo considerate inaccettabili.

La giornalista sottolinea come l'occupazione e il dominio coloniale sui palestinesi non siano solo scelte politiche, ma siano diventati pilastri socio-economici per gran parte della popolazione israeliana. Esiste un interesse materiale e tangibile nel mantenere lo status quo: molte persone si trasferiscono in Cisgiordania per costruire insediamenti, vedendo in ciò un'opportunità di miglioramento economico.

Parallelamente, l'industria dell'high-tech israeliana è strettamente legata allo sviluppo di armamenti e sistemi di sorveglianza avanzati, mentre le carriere militari dipendono direttamente dal servizio nei territori occupati. Questa rete di interdipendenze crea una sorta di immunità psicologica verso la sofferenza altrui, dove governare su milioni di persone prive di diritti civili è percepito come normale.

In questo contesto, qualsiasi forma di resistenza palestinese viene automaticamente etichettata come terrore per giustificare repressioni sempre più severe e sistematiche, alimentando un ciclo di violenza che sembra non avere fine. Il culmine di questa deriva si manifesta nella proposta di legge sulla pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo, fortemente voluta da Ben Gvir e sostenuta da oltre il 60% degli ebrei israeliani secondo i sondaggi recenti.

Tale norma non è solo una misura punitiva, ma un atto di discriminazione etnica istituzionalizzata, che riflette l'obiettivo dei coloni di bloccare l'espansione delle comunità palestinesi attraverso la forza e l'intimidazione. L'intervista affronta infine il doloroso paradosso di una nazione nata dalle ceneri della Shoah che ora abbraccia la vendetta istituzionalizzata.

La corrispondente distingue tra l'uso politico e manipolatorio della memoria della Shoah operato dall'apparato statale, volto a creare un senso di vittimizzazione perpetua, e la lezione universale appresa dai veri sopravvissuti, per i quali l'ingiustizia è inaccettabile indipendentemente da chi sia la vittima. La trasformazione di una comunità perseguitata in un oppressore non è presentata come un'anomalia esclusiva, ma come una dinamica storica tragicamente ricorrente, in cui il trauma non risolto si traduce in una nuova forma di violenza esercitata verso l'altro





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