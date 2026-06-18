La Mezquita-Cattedrale di Cordova: storia contestata e lotte per la memoria

La Mezquita-Cattedrale di Cordova, patrimonio UNESCO, è al centro di un dibattito sulla gestione del suo doppio patrimonio islamico e cristiano. Un gruppo di cittadini ha creato un'audioguida alternativa per denunciare la presunta sopraffazione simbolica cattolica sull'eredità musulmana, innescando un conflitto con la diocesi locale.

Questo edificio è l'essenza di Cordova , afferma Miguel Santiago, 69 anni, mentre si aggira con passo energico tra i turisti nella Mezquita. Senza la Moschea-Cattedrale è impossibile comprendere la città, e senza Cordoba è impossibile comprendere la Moschea.

I famosi archi a ferro di cavallo, bianchi e rossi, che formano la spina dorsale di questo monumento unico al mondo, lui li ha osservati infinite volte. Più che la sola storia di Cordoba, questo edificio racconta in sintesi la storia della Spagna, essendo stata dall'ottavo secolo la moschea più importante di Al-Andalus sotto la dominazione musulmana.

Dopo la riconquista cristiana del 1236, la struttura fu convertita in cattedrale, dando vita a un ibrido architettonico e religioso che dal 1984 è Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Il miscuglio di elementi islamici e cattolici, di eredità arabo-ispanica e cristiana, ne fa un monumento senza eguali.

Tuttavia, Santiago e molti altri cordobesi sostengono che l'amministrazione ecclesiastica locale stia progressivamente minimizzando il patrimonio islamico, promuovendo una narrazione prevalentemente cattolica. Per contrastare questa tendenza, Santiago e altri cittadini hanno lanciato il 23 aprile scorso un'audioguida alternativa, prodotta dalla Piattaforma Mezquita-Cattedrale, nata nel 2014 in protesta contro la Decisione della diocesi di eliminare il nome "Mezquita" dalla comunicazione ufficiale.

La petizione che ne seguì raccolse quasi 400.000 firme, costringendo il ritiro della misura, ma le critiche sulla gestione simbolica dell'edificio sono rimaste. L'audioguida, disponibile su piattaforme come Spotify, evidenzia numerosi episodi: la rimozione nel 2017 di una grata in legno andalusa dall'antica porta della moschea per far passare una processione di Pasqua, nonostante una sentenza del Tribunal Supremo spagnolo del 2021 l'abbia dichiarata illegale e la diocesi non l'abbia ancora ripristinata.

Vengono inoltre contestati i controlli esercitati dalla diocesi sulle guide turistiche, con esami che ne_limitano l'autonomia narrativa, pratica ritenuta illegittima dal Difensore Civico regionale. La versione ufficiale della diocesi, diffusa tramite cartelli e video, sostiene l'esistenza di una chiesa precedente alla moschea, tesi non avvalorata da prove archeologiche. Un punto particolarmente dolente è il muro della quibla, orientato verso sud come nella tradizione islamica locale, su cui dal 2013 è stata appesa una grande immagine di San Giovanni d'Ávila.

Inoltre, dalla fine di aprile una mostra di dipinti raffiguranti Gesù è stata allestita sotto gli archi dell'antica moschea, occupando circa 200 metri quadrati. Santiago precisa che la Piattaforma non contestano la celebrazione della messa, ma chiedono il rispetto della storia stratificata del luogo. Un portavoce della diocesi ha ribattuto definendo le critiche infondate, osservando che è normale che una cattedrale conduca a una identità cristiana.

Tuttavia, le voci di dissenso provengono da più parti, incluse personalità del mondo accademico e culturale, preoccupate per una progressiva 'cristianizzazione' che rischia di soffocare la memoria islamica di uno dei siti più significativi della convivenza storica spagnola





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