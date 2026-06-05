La mia relazione è un po' complicata. Sono una donna e convivo con un uomo premuroso da vent'anni, con alcune pause. Quando ci rimettiamo insieme il sesso è sempre bollente, ma dopo un anno svanisce nel nulla. Credo che il problema stia nel fatto che il sesso bollente del riavvicinamento mi eccita solo per un po', dopodiché io bramo un legame più appassionato ed erotico, che non è nelle sue corde.

La mia relazione è un po' complicata. Sono una donna e convivo con un uomo premuroso da vent'anni, con alcune pause. Quando ci rimettiamo insieme il sesso è sempre bollente, ma dopo un anno svanisce nel nulla.

Credo che il problema stia nel fatto che il sesso bollente del riavvicinamento mi eccita solo per un po', dopodiché io bramo un legame più appassionato ed erotico, che non è nelle sue corde. Lui è un tipo più pratico e sbrigativo. Quest'ultima volta, dopo un anno passato in bianco, lui ha avuto una tresca che mi ha distrutto. Aiuto!

Sembra che la mia unica opzione sia lasciarlo e poi ricominciare da capo quando il sesso ricomincerà a svanire. Ma forse non è così semplice. Ho conosciuto mio marito facendo delle zozzerie divertenti e ho conosciuto il fidanzato con cui sto da dodici anni mentre facevo zozzerie divertenti insieme a mio marito. Perciò se ti metti a rimorchiare con lo spirito giusto, forse troverai la relazione a lungo termine che vuoi, togliendoti gli sfizi di cui hai bisogno.

Ma non è tutto oro quello che luccica. Ho visto un terapeuta che si occupa di problemi di coppia che usava un'app di incontri e che frequentava un ex cliente. Non è poco etico? E non è anche poco etico che un professionista della salute mentale frequenti un ex cliente, purché siano passati più di due anni dal termine del rapporto professionale?

E poi ci sono le rotture estremamente drammatiche, le persone che mettono alle strette partner infedeli sbattendogli in faccia le prove dei tradimenti. Non è una messinscena elaborata? E non è anche vero che rompere dovrebbe essere un gesto semplice e diretto, non una messinscena elaborata? E poi ci sono i flashmob durante le proposte di matrimonio, che sono stati già abbastanza atroci.

E adesso vogliamo anche i flashmob durante le separazioni? Non è un po' troppo? E poi ci sono gli uomini gay che trovano sexy lo shirt-cocking, cioè la pratica di andare in giro nudi, indossando solo una maglietta. Io sono del tutto a favore degli uomini a petto nudo o completamente svestiti, ma a mio giudizio lo shirt-cocking è proprio schifoso.

E infine, ci sono i professori che fanno il professore e che condividono foto in rete. È da stupidi condividere foto? Thomas Rosengren era un premiato professore di scuola media del Minnesota quando un sito di 'notizie' di destra ha trovato e pubblicato delle foto per nulla scabrose di lui vestito in pelle. Rosengren è stato prontamente licenziato





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Relazione Sesso Legame Amore Complicato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ora è ufficiale, a Napoli non c’è posto per Lukaku. Ma occhio ad Allegri: l’ha sempre stimato“Non credo che potranno tenere due attaccanti di questo livello”.

Read more »

Real Madrid, Dumfries ha già svolto le visite mediche in Olanda: ecco quando verrà annunciatoDenzel Dumfries è ormai virtualmente un giocatore del Real Madrid.

Read more »

Quando potrebbe arrivare la Carta Dedicata a te 2026?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carta Dedicata a te 2026, quando potrebbe arrivare? In attesa del decreto attuativo

Read more »

Le bollette italiane sono care, ma non sono le più care d’EuropaSe il cliente domestico italiano nel 2025 ha speso in media 59 euro al mese con consumi di 2 megawattora l’anno, lo spagnolo ha pagato 54 euro, il francese 51; più tartassato è l’utente tedesco con 73 euro.

Read more »