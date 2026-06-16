La mia storia di amore e tradimento

La storia di un amore che non è stato, ma che ha lasciato un'impronta profonda sulla vita di una donna. Un uomo sposato che si innamora di lei e la convince a aspettare la sua separazione, ma quando arriva, lui si disintegra e lascia la donna a dover riflettere su se stessa e sulla sua vita.

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