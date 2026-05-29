Il romanzo di Catherine Birmingham ripercorre la storia della famiglia che ha scelto di vivere isolata nei boschi abruzzesi, mettendo in discussione i modelli consumistici e promuovendo un'educazione alternativa basata sull'ascolto e sul non giudizio. Il libro, presentato da esperti, è definito un potente messaggio di liberazione verso una nuova umanità. L'autrice intreccia la propria esperienza spirituale, i viaggi globali e la ricerca di armonia con la natura, mentre i figli sono attualmente in una casa famiglia e la coppia lotta per il ricongiungimento familiare.

Dalla vita nei boschi abruzzesi alla critica della società dei consumi, passando per l'educazione dei figli, la spiritualità e la ricerca di un nuovo rapporto con la natura.

È il racconto che Catherine Birmingham affida alle pagine del suo libro autobiografico La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco, volume che torna a far discutere e che ripercorre le vicende della famiglia che viveva isolata nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti. A presentare il libro sono anche lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa e psicoterapeuta Martina Aiello, che seguono il caso dalla parte della famiglia.

In una nota definiscono l'opera un potente messaggio di liberazione e descrivono la storia della protagonista come un laboratorio coraggioso verso una nuova umanità. Nel volume di 272 pagine Catherine ripercorre il proprio percorso umano insieme al compagno Nathan, raccontando una scelta di vita costruita attorno a principi che considera fondamentali: il rispetto della natura, il pacifismo, la riduzione degli sprechi, il distacco dal denaro e la critica ai modelli competitivi e consumistici della società contemporanea.

Un'esistenza orientata, scrive, alla ricerca di armonia e rispetto totale della natura. Uno dei temi centrali del libro riguarda l'educazione dei figli. Catherine descrive un modello basato sull'ascolto, sull'empatia e sul rifiuto di quello che definisce il tradizionale schema fondato su giudizio, punizione e ricompensa. L'obiettivo dichiarato è quello di crescere bambini gentili, empatici, sicuri e liberi, capaci di sviluppare un pensiero autonomo e di mettere in discussione le convenzioni sociali.

I minori sono al momento ancora in una casa famiglia per le presunte carenze educative, sociali e sanitarie. E recentemente il tribunale dell'Aquila ha rinnovato la riflessione educativa, nel libro, si intreccia con una forte dimensione spirituale e introspettiva. L'autrice racconta senza nascondere fragilità, dubbi e contraddizioni personali, descrivendo la propria esperienza come un percorso ancora in evoluzione. Al centro della sua visione c'è il principio del non giudizio, considerato il fondamento delle relazioni umane autentiche.

Amare significa non giudicare, scrive in uno dei passaggi chiave del volume. Il libro ripercorre inoltre i numerosi viaggi compiuti dalla coppia in diversi Paesi del mondo. Dall'Australia alla Germania, dal Giappone alla Danimarca, passando per Malesia, Belgio, Singapore e Bali, ogni esperienza viene raccontata come una tappa di una ricerca personale e culturale. In questo percorso l'Italia, e in particolare l'Abruzzo, assumono un ruolo speciale.

Per me l'Abruzzo rappresentava cuore e natura, racconta Catherine, spiegando di aver trovato nella regione un forte senso di appartenenza e di umanità. Non mancano episodi più leggeri e ironici, come l'incontro con un guaritore balinese, ricordato dall'autrice come un momento esilarante.

Tuttavia il filo conduttore dell'opera resta la ricerca di una diversa consapevolezza individuale e collettiva, capace di superare le logiche che, secondo Catherine, caratterizzano il mondo contemporaneo. Il volume si chiude con un messaggio di fiducia rivolto al futuro.

Sono certa che riusciremo ad innalzarci al di sopra dei tempi bui e vedremo sorgere una nuova alba, scrive Catherine nelle ultime pagine, affidando al lettore una riflessione finale sulla possibilità di costruire una società fondata sulla bontà, sul rispetto reciproco e su un rapporto più armonioso con il mondo naturale. Nel frattempo però, aspettando l'armonia universale, i proventi del libro dovrebbero servire a trovare i soldi per costruire la nuova casa della discussa coppia, almeno secondo l'ammissione del marito Nathan.

E l'obiettivo rimane il ricongiungimento: Fino a che sarò viva combatterò per i miei bambini ha ammesso Catherine in una recente intervista. L'ennesimo capitolo di una vicenda che, nel bene e nel male, continua a dividere un intero Paese





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