La mia vita in canile: un amore a tempo pieno che salva

Silvia, impiegata della Corte di Cassazione, dedica la sua vita al volontariato nel canile di Valle Grande. Dalle adozioni alla cura degli animali più fragili, il suo impegno è un esempio di dedizione e amore incondizionato, un'esperienza che l'ha portata a trovare la sua vera felicità.

Il mio primo lavoro è diventato il canile. Silvia, volontaria presso il canile di Valle Grande, racconta la sua dedizione a tempo pieno, iniziata per caso nel 2020 e trasformatasi in una vera missione di vita. La sua passione è tale che anche suo marito ha deciso di unirsi come volontario per poterla vedere più spesso, dato che Silvia trascorre quasi tutto il suo tempo libero, incluse estati, inverni e festività, a prendersi cura degli animali. Con una formazione giuridica e un impiego presso la Corte di Cassazione, Silvia ha trovato nel volontariato la realizzazione di un sogno che coltivava da tempo. L'arrivo in questo canile, che non conosceva, è sembrato quasi un segno del destino, complice l'acquisto della sua casa nelle immediate vicinanze.

L'associazione a cui aderisce Silvia è estremamente attiva su molteplici fronti: dalle adozioni di cani e gatti, alle campagne di sterilizzazione e microchippatura gratuite, fino alla lotta contro il randagismo con il recupero di animali abbandonati a Roma e nel Lazio. Un impegno significativo è dedicato anche alla sensibilizzazione su malattie endemiche come la Leishmania. Per migliorare la qualità della vita dei cani ospitati, l'associazione si adopera nell'acquisto di cucce coibentate, lettini e tutto ciò che può contribuire al loro benessere.

L'impegno di Silvia e degli altri volontari è totalizzante, soprattutto durante il periodo estivo, dove le vacanze sono ridotte al minimo. Sabati, domeniche e festività sono dedicate al canile, integrate da un giorno infrasettimanale. La struttura non chiude mai, garantendo regolarmente somministrazione di antiparassitari e disinfestazioni.

Il periodo più difficile è stato quello della pandemia di Covid-19. La preoccupazione di vedere i cani sentirsi abbandonati a causa della prolungata assenza dei volontari è stata palpabile. La Fondazione Cave Canem, che gestisce il canile e collabora con l'associazione, in accordo con il Ministero della Salute, ha assicurato un supporto tramite un team di educatori specializzati, garantendo la cura e l'interazione con gli animali, offrendo un minimo di sollievo ai volontari.

Attualmente, il canile di Valle Grande ospita circa 450 cani, ognuno dotato di box, cibo e cure quotidiane, supportati da un numero consistente di volontari.

Il ruolo principale di Silvia consiste nel gestire i cosiddetti bollini coraggio. Utilizzando gli strumenti forniti dagli educatori, si impegna a rendere la permanenza in canile più serena per gli ospiti a quattro zampe, lavorando sul recupero delle loro fragilità, emotività inespressa e deprivazione, con l'obiettivo finale di prepararli all'adozione. Questo avviene principalmente attraverso la condivisione di foto e video sui social media, mostrando i cani disponibili per l'adozione. La rete di supporto si è estesa, creando amicizie con famiglie adottive che spesso tornano per prendere un secondo animale, alimentando un passaparola virtuoso, sebbene la richiesta di cani di razza sia ancora predominante. Il numero di adozioni varia stagionalmente, con picchi sotto Natale e cali estivi.

Le adozioni vengono effettuate in modo consapevole, con un'attenta verifica delle persone, delle loro case e delle loro aspettative. L'associazione si impegna a seguire attentamente il post-adozione, offrendo supporto in caso di difficoltà iniziali grazie alla disponibilità degli educatori. La sfida più grande è far adottare i cani anziani e fragili, quelli meno scelti. Silvia ricorda con immensa gioia il successo nell'affidare a una famiglia una cagnolina tripoide, vittima di un incidente, e Zarina, un cane cosiddetto invisibile, timida e con displasia, che ora vive felicemente in una casa. Ricevere foto di cani adottati che dormono sereni sui divani di casa è una delle soddisfazioni più grandi.

L'obiettivo è rendere i cani autonomi nella gestione di situazioni delicate. L'emozione di vedere un cane superare la diffidenza, accettare una carezza senza tremare, o riuscire finalmente a fare i bisogni sull'erba, è indescrivibile. Silvia conclude affermando che, sebbene avesse iniziato con la speranza di salvare dei cani, ha realizzato che sono stati gli animali a salvare lei, trovando in canile la sua vera felicità





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