La milizia Houthi dello Yemen minaccia Israele e ostacola la navigazione sul Mar Rosso

La milizia Houthi dello Yemen, fedele a Teheran, ha ricominciato a lanciare razzi contro Israele, minacciando di allargare il conflitto e di ostacolare la navigazione sul Mar Rosso.

La milizia Houthi dello Yemen, fedele a Teheran, ha ricominciato a lanciare razzi contro Israele , minacciando di allargare il conflitto e di ostacolare la navigazione sul Mar Rosso .

Questo potrebbe aprire un altro fronte che fino ad oggi era rimasto quasi escluso. La tribù di fede sciita ha dichiarato di essere pronta ad intervenire direttamente, ma la Repubblica Islamica li ha tenuti volutamente fuori, tenendoli in allerta per una seconda fase.

Attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, che collega l'Oceano Indiano al Mediterraneo, transita quasi il 15% del commercio marittimo globale e le continue interruzioni causate dagli attacchi degli Houthi fra il 2023 ed il 2025 sono costate oltre 20 miliardi di dollari all'anno. Il generale Yahya Saree, portavoce di Ansar Allah, ha dichiarato che la loro lotta è per i fratelli iraniani, palestinesi e libanesi, e che fermeranno le navi israeliane e dei loro alleati.

Per il momento imporremo soltanto un blocco parziale a Bab el Mandeb, ma se la guerra andrà avanti sarà totale. L'Europa ha sofferto molto il blocco che avete imposto su Bab el Mandeb negli scorsi anni, e i mercati asiatici sono andati in difficoltà, con le navi che hanno dovuto circumnavigare il continente africano con un aumento di tempi e costi. Stiamo combattendo una guerra, ma ripeto che per ora il nostro obiettivo sono soltanto le navi sioniste.

Voglio lanciare un chiaro avvertimento alle nazioni arabe: chi sceglie di stare dalla parte sbagliata ne pagherà le conseguenze. Parlo soprattutto all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, se sarà guerra aperta colpiremo il loro territorio senza pietà e come hanno dimostrato in tanti anni di guerra non sono in grado di fermare la volontà del popolo yemenita





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