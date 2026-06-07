La Mille Miglia si terrà a Roma il 11 giugno e causerà modifiche alla viabilità. Via Veneto sarà chiusa al traffico e le linee bus dell'Atac subiranno deviazioni e chiusure.

La Mille Miglia causa modifiche alla viabilità a Roma . Giovedì 11 giugno, via Veneto sarà chiusa al traffico tra largo Federico Fellini e via Boncompagni.

Le linee bus dell'Atac subiranno deviazioni e chiusure. I partecipanti all'evento saranno auto d'epoca e auto elettriche che si incontreranno a Villa Borghese e poi proseguiranno sulla famosa arteria del centro. La chiusura di via Veneto sarà articolata in due fasi: dalle ore 7.00 di martedì 9 giugno fino alle ore 14.00 di giovedì 11, la strada sarà chiusa solo nella direzione di piazza Barberini.

Dalle ore 14.00 di giovedì 11 fino alle ore 00.30 di venerdì 12, la strada sarà interdetta in entrambi i sensi di marcia. Nella fascia oraria successiva, dalle 00.30 alle ore 20.00 di venerdì 12, la strada sarà chiusa nuovamente nella sola direzione di piazza Barberini. Le linee coinvolte dalle modifiche sono: 2Bus, 52, 53, 61, 100, 160, 590, nMA e n201.

Cambia anche il percorso delle linee 89, 490 e 495 a partire dalle ore 14.00 di giovedì 11 e fino a fine servizio. Le linee 89, 490 e 495 non transiteranno all'interno di Villa Borghese nella giornata di giovedì 11 dalle ore 14.00 alle ore 00.30 di venerdì 12.

Le modifiche nel dettaglio per ciascuna linea sono le seguenti: la linea 52 è deviata dalle ore 7.00 di martedì 9 alle ore 20.00 di venerdì 12; la linea 53 segue percorsi differenti a seconda della fascia oraria; le linee 61 e 160 prevedono un capolinea provvisorio in via di Porta Pinciana; la linea 100, in direzione Porta Pinciana, transita per via Boncompagni, via Piemonte, corso d'Italia e piazzale Brasile; la linea 590, in direzione stazione metro Cipro, passa per via Boncompagni, corso d'Italia, viale del Muro Torto e piazzale Flaminio. Le linee notturne nMA e n201 sono interessate dalle deviazioni a partire dalle ore 23.30 di martedì 9 e fino a fine servizio di venerdì 12





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