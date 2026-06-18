La miniserie 'David' è un adattamento dell'omonimo romanzo di Harlan Coben, un autore statunitense di romanzi gialli e thriller. La storia segue il padre di un bambino scomparso, che si sente in colpa per non averlo potuto salvare.

La miniserie ' David ' è un adattamento dell'omonimo romanzo di Harlan Coben , un autore statunitense di romanzi gialli e thriller. La storia segue il padre di un bambino scomparso, che si sente in colpa per non averlo potuto salvare.

La vicenda si rivela molto insolita e coinvolge questioni familiari, crime e thriller. Il padre, David, riceve la visita della cognata Rachel, che gli mostra una recente foto del bambino e gli aiuta a ricostruire cosa è veramente accaduto. La ricerca della verità porta David a diventare un fuggitivo e a rischiare il tutto per tutto.

La miniserie si rivela un buon prodotto d'intrattenimento per chi cerca una diversivo, ma non ha troppe pretese ed è pronto a chiudere un occhio di fronte a qualche ingenuità di troppo e buchi di trama. Considerando che la tensione nel corso degli otto episodi non cala, anzi è in crescendo, questo non è affatto scontato. Harlan Coben è uno scrittore statunitense di romanzi gialli e thriller, e le sue opere più note hanno come protagonista procuratore sportivo Myron Bolitar.

Nell'agosto 2018, dopo il successo della miniserie patto con Netflix, attraverso cui ben quattordici dei suoi romanzi sono stati o verranno sviluppati in altrettante serie o film, in cui è il volto di Sally, senza poi riuscire a bissare il successo con un altro ruolo abbastanza importante. Accanto a lui, nei panni di Rachel, c'è Britt Lower, che interpreta la cognata di David.

La miniserie è un adattamento dell'omonimo romanzo di Harlan Coben e segue la storia di David, un padre che si sente in colpa per non aver potuto salvare il proprio figlio. La vicenda si rivela molto insolita e coinvolge questioni familiari, crime e thriller. Il padre, David, riceve la visita della cognata Rachel, che gli mostra una recente foto del bambino e gli aiuta a ricostruire cosa è veramente accaduto.

La ricerca della verità porta David a diventare un fuggitivo e a rischiare il tutto per tutto. La miniserie si rivela un buon prodotto d'intrattenimento per chi cerca una diversivo, ma non ha troppe pretese ed è pronto a chiudere un occhio di fronte a qualche ingenuità di troppo e buchi di trama. Considerando che la tensione nel corso degli otto episodi non cala, anzi è in crescendo, questo non è affatto scontato.

La miniserie è prodotta da Netflix e ha ottenuto un grande successo di pubblico. La storia è ambientata in una prigione, dove David è stato condannato per un reato che non ha commesso. La miniserie è un adattamento dell'omonimo romanzo di Harlan Coben e segue la storia di David, un padre che si sente in colpa per non aver potuto salvare il proprio figlio. La vicenda si rivela molto insolita e coinvolge questioni familiari, crime e thriller.

Il padre, David, riceve la visita della cognata Rachel, che gli mostra una recente foto del bambino e gli aiuta a ricostruire cosa è veramente accaduto. La ricerca della verità porta David a diventare un fuggitivo e a rischiare il tutto per tutto. La miniserie si rivela un buon prodotto d'intrattenimento per chi cerca una diversivo, ma non ha troppe pretese ed è pronto a chiudere un occhio di fronte a qualche ingenuità di troppo e buchi di trama.

Considerando che la tensione nel corso degli otto episodi non cala, anzi è in crescendo, questo non è affatto scontato. La miniserie è prodotta da Netflix e ha ottenuto un grande successo di pubblico. La storia è ambientata in una prigione, dove David è stato condannato per un reato che non ha commesso





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