La ministro degli Esteri britannica Yvette Cooper in Cina e in India

La ministro degli Esteri britannica Yvette Cooper si recherà in Cina e in India per discutere di questioni globali e migliorare le relazioni tra i due Paesi.

La ministro degli Esteri britannica Yvette Cooper si recherà in Cina lunedì e poi in India nel corso della settimana per discutere di questioni globali come lo Stretto di Hormuz e la guerra tra Russia e Ucraina.

Cooper incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi e il vicepresidente cinese Han Zheng il 2 giugno, prima di recarsi nel polo tecnologico meridionale di Shenzhen per un programma incentrato sulla scienza e la tecnologia. Il primo ministro Keir Starmer e il leader cinese Xi Jinping hanno salutato un ripristino dei legami durante la visita del leader britannico in Cina a gennaio, impegnandosi a una maggiore cooperazione in materia di commercio, investimenti e tecnologia.

Il viaggio di Cooper in Cina e in India avviene in un momento di forti tensioni geopolitiche e impennata dei prezzi del petrolio in seguito alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La Cooper sarà in India il 4 giugno per incontrare il Ministro degli Affari Esteri S. Jaishankar e altri esponenti del governo, imprenditori e accademici che stanno portando avanti l'iniziativa UK-India Vision 2035.

I due Paesi hanno firmato un accordo di libero scambio l'anno scorso per incrementare il commercio bilaterale e migliorare l'accesso al mercato in tutti i settori, ma la sua attuazione è stata bloccata dai nuovi limiti all'importazione di acciaio imposti da Londra





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