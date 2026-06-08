La missione delle Nazioni Unite in Afghanistan esprime preoccupazione per l'arresto di donne

La missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha espresso preoccupazione per l'arresto e la detenzione di donne in una provincia occidentale per il presunto mancato rispetto di 'requisiti di abbigliamento'.

La missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha espresso preoccupazione per l'arresto e la detenzione di donne in una provincia occidentale per il presunto mancato rispetto di 'requisiti di abbigliamento' e ha esortato le autorità talebane a trattare tutte le persone allo stesso modo.

La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) non ha specificato quante donne siano state colpite, anche se la scorsa settimana i media locali hanno riferito che almeno 21 donne e ragazze sono state detenute nella provincia di Herat. L'UNAMA è preoccupata per i molteplici arresti e detenzioni di donne a Herat… per la presunta non conformità con i requisiti di abbigliamento, il che solleva serie preoccupazioni per i diritti umani.

La missione delle Nazioni Unite ha ricordato alle autorità di fatto che tutte le persone hanno il diritto alla libertà di movimento e che tutte le persone, sia donne che uomini, hanno diritto all'uguaglianza davanti alla legge. Le detenzioni segnalate fanno seguito a una direttiva talebana emanata la scorsa settimana che vietava alle donne di apparire in pubblico senza quello che le autorità hanno descritto come un 'hijab appropriato'.

La direttiva avvertiva che le donne che non avessero rispettato il codice di abbigliamento - comprese quelle che mostravano il viso o indossavano il trucco - sarebbero andate incontro a misure punitive. Da quando hanno preso il potere a Kabul nel 2021, i Talebani hanno imposto ampie restrizioni alle donne e alle ragazze nel Paese devastato dalla guerra, tra cui limiti all'accesso all'istruzione, all'occupazione e allo sport, attirando ampie critiche internazionali.

Un rapporto dell'UNICEF pubblicato ad aprile aveva avvertito che il Paese rischiava di perdere più di 25.000 insegnanti e operatori sanitari entro il 2030 se le restrizioni all'istruzione delle ragazze e all'occupazione femminile fossero rimaste in vigore





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