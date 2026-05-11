La misteriosa morte di Marta Russo: un caso giudiziario controverso degli anni Novanta

La ventiduenne Marta Russo, una studentessa modello e promessa della scherma, viene colpita da un proiettile alla nuca mentre passeggiava nella città universitaria della Sapienza di Roma. Il caso diviene uno dei più controversi degli anni Novanta, con Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro come principali sospettati.

Marta Russo , una promessa della scherma e una studentessa di Giurisprudenza instancabile, cade a terra davanti all'amica Jolanda Ricci dopo essere stata colpita da un proiettile calibro .22 alla nuca.

L'episodio si svolge nella città universitaria della Sapienza di Roma, tra le facoltà di Statistica e Giurisprudenza, il 9 maggio 1997, un venerdì mattina qualunque in una università gremita di studenti. Il caso diviene uno dei più controversi degli anni Novanta, con Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro come principali sospettati





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