La mobilità elettrica in Italia: previsioni e sfide per il 2035

Il Libro Bianco sulla mobilità elettrica presenta due scenari per il 2035: uno conservativo e uno più ambizioso. Nel primo, il parco auto elettriche raggiungerebbe i 7,8 milioni di mezzi, mentre nel secondo si arriverebbe a 8,4 milioni di veicoli elettrici e 2,4 milioni di ibridi plug-in. La crisi dello Stretto di Hormuz potrebbe accelerare la transizione verso i veicoli elettrici.

In passato, le previsioni sulla diffusione della mobilità elettrica hanno deluso le aspettative, ma la crisi dello Stretto di Hormuz potrebbe portare a un'accelerazione della diffusione dei veicoli elettrici in Italia.

Il Libro Bianco, presentato oggi in occasione della conferenza 'L'automotive verso il 2035: previsioni, sfide e opportunità', prevede un aumento del parco auto elettriche quasi decuplicato rispetto agli attuali 830 mila tra auto, furgoni e camion. In uno scenario conservativo, si arriverebbe a 4,6 milioni di mezzi full electric.

Il Libro Bianco ha preso in considerazione due possibili traiettorie: uno scenario conservativo, in cui nulla cambia sul fronte degli incentivi all'acquisto di automobili, e uno scenario più ambizioso, che presuppone un incentivo stabile all'acquisto, un mandato a zero emissioni per le flotte aziendali e fondi europei per espandere l'infrastruttura. Nel secondo scenario, il ritardo italiano sulla media Ue si ridurrebbe a tre anni e circolerebbero nella milioni di veicoli elettrici e 2,4 milioni di ibridi plug-in.

Per rifornire questo parco vetture servirebbero tra 15,2 e 17,6 TWh l'anno in più di produzione elettrica, un fabbisogno gestibile dal sistema elettrico nazionale e compatibile con l'aumento della produzione rinnovabile. Il beneficio macroeconomico si misura soprattutto sul lato petrolio: nello scenario conservativo il Paese eviterebbe 34,6 milioni di barili all'anno, nello scenario accelerato 41,5 milioni, con un risparmio stimato tra 2,4 e 2,9 miliardi di euro l'anno ai prezzi correnti dell'import





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mobilità Elettrica Veicoli Elettrici Crisi Dello Stretto Di Hormuz PNRR Incentivi All'acquisto Infrastruttura Di Ricarica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Se un bianco non può essere vittima di razzismoDouglas Murray sullo Spectator accusa politica, media e istituzioni di applicare due pesi e due misure nel racconto del razzismo e della violenza. Da George Floyd all’omicidio di Henry Nowak

Read more »

Di bianco svestiti: due occasioni a costo zero dal Real Madrid, sono Carvajal e AlabaNel movimentato mercato estivo che si prepara ad affrontare il Real Madrid, e nel quale i Blancos sembrano essere partiti già molto forte (avendo chiuso, oltre a Dumfries dall'Inter anche i colpi Cucurella e Konate, ed essendo a un passo anche da Bernardo Silva) ci saranno anche degli addii a costo zero, al termine del contratto.

Read more »

Motus-E, nel 2035 in Italia 8 milioni di auto elettriche, meno dipendenza dal petrolioL'Italia potrà contare al 2035 su un parco circolante elettrico e plug-in composto da quasi 8 milioni di veicoli, in grado di diminuire le importazioni petrolifere di oltre 34 milioni di barili all'anno rispetto ai livelli attuali, per un valore complessiv...

Read more »

Auto elettriche, l’Italia può risparmiare 41,5 milioni di barili di petrolio l’anno. Ecco perchéLe previsioni del Libro Bianco di Motus-E al 2035: con lo sviluppo della mobilità a zero emissioni minori spese fino a 2,9 miliardi ogni dodici mesi

Read more »