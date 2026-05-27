La mobilità sociale dei Millennial: l'ascensore è andato in reverse

Un'analisi pedagogica e sociologica dei dati ISTAT sulla mobilità discendente dei nati tra il 1980 e il 1994.

La mobilità sociale in Italia sta vivendo un cambiamento epocale. Per la prima volta dal dopoguerra, i Millennial , nati tra il 1980 e il 1994, hanno più probabilità di scendere nella scala sociale che di salire.

Secondo i dati ISTAT, la mobilità discendente ha raggiunto il 27,1%, superando quella ascendente, ferma al 25,1%. L'ascensore sociale, su cui intere famiglie hanno costruito speranze e sacrifici, non si è fermato: ha invertito la direzione. Questo dato non è una fredda statistica economica, ma una ferita pedagogica, una frattura nel patto che ogni generazione stringe implicitamente con quella che viene dopo. Come scriveva Hannah Arendt, ogni nascita è un inizio, un atto di fiducia nel mondo.

Ma cosa accade quando il mondo smette di essere degno di quella fiducia? La mobilità sociale assoluta, la quota di trentenni che si trovano in una posizione diversa da quella della famiglia di origine, è cresciuta dal 70,8% per i nati prima degli anni Cinquanta al 73,6% per i Millennial.

Tuttavia, muoversi non significa migliorare. Per decenni in Italia la direzione del movimento era prevalentemente verso l'alto; oggi si è invertita. Questo cambiamento strutturale non può essere spiegato solo da recessioni, crisi finanziarie o pandemie. È il sintomo di una trasformazione del mercato del lavoro, del senso che attribuiamo alla formazione, alla cura e alla responsabilità collettiva verso chi viene dopo.

I Millennial sono stati la generazione della promessa: figli del boom dei consumi, cresciuti in famiglie che per la prima volta avevano potuto istruirsi, comprare casa, immaginare un futuro migliore. Sono stati educati a credere che lo sforzo avrebbe portato frutto, che il titolo di studio avrebbe aperto porte, che il sacrificio presente si sarebbe trasformato in benessere futuro.

Quella promessa si è spezzata, e la rottura riguarda non solo i redditi o le carriere, ma il senso stesso della vita. Edgar Morin ci ricorda che insegnare a vivere significa anche insegnare ad affrontare l'incertezza. Ma c'è una differenza tra l'incertezza come condizione esistenziale e l'incertezza come condanna strutturale, come orizzonte chiuso. Ciò che preoccupa di più non è la sofferenza economica in sé, ma la narrativa della rassegnazione che rischia di accompagnarla.

Quando una generazione interiorizza l'idea che fare meglio dei propri genitori non è più possibile, qualcosa si rompe nella trasmissione intergenerazionale del desiderio. Il desiderio di costruire, di progettare, di investire su se stessi e sulla comunità. Zygmunt Bauman parlava di modernità liquida come di una condizione in cui i legami si dissolvono, i progetti a lungo termine diventano insostenibili, il futuro perde consistenza. I dati ISTAT danno corpo empirico a quella intuizione sociologica.

Non bisogna concludere con la retorica della resilienza, parola svuotata dall'abuso che finisce per scaricare sui singoli le responsabilità del sistema. I Millennial non hanno bisogno di essere più resilienti: hanno bisogno di politiche strutturali che agiscano sul mercato del lavoro, sulla casa, sul welfare, sulla natalità, su tutti quei fattori che rendono possibile o impossibile la costruzione di un progetto di vita. Educare, nella tradizione pedagogica più profonda, significa restituire speranza.

Non una speranza ingenua, ma la speranza come capacità di agire, come tensione verso il possibile anche quando il probabile appare scoraggiante. I dati ISTAT ci chiedono di guardare in faccia una realtà scomoda. Guardarla senza sottrarsi è il primo atto di responsabilità verso i giovani di oggi e verso quelli che verranno





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