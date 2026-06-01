La moda conquista le spiagge più esclusive del Mediterraneo

I grandi nomi della moda aprono negozi e boutique temporanee con beach club d'autore sui bagnasciuga più esclusivi del 2026, ridisegnando la mappa delle vacanze d'élite. Dalla Costa Azzurra alla Costa Smeralda, la spiaggia diventa il nuovo avamposto della couture più sognata, dove il lifestyle del brand sposa la grande bellezza dei lidi più blasonati.

La scelta di non consentire la profilazione pubblicitaria e dei contenuti e di aderire all'offerta economica equivalente comporta la navigazione dei siti di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it senza l'installazione di cookie di profilazione, ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Noi e terze parti utilizziamo tecnologie come i cookie per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi, come l'indirizzo IP, i tracciamenti precisi dei dispositivi e la posizione geografica. L'installazione dei cookie che garantiscono le funzionalità tecniche non richiede il consenso. Con il consenso, noi e alcuni tra gli inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario coinvolti potremo mostrare pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi.

È possibile conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o ad alcuni dei trattamenti facendo clic sul pulsante 'Preferenze', sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy. In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, è possibile scegliere di aderire a un piano di abbonamento.

È possibile acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo clic su 'Accetta e continua' o rifiutarne l'uso e abbonarsi facendo clic su 'Rifiuta e abbonati'





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moda Spiagge Boutique Beach Club Costa Azzurra Costa Smeralda Vacanze D'élite Lidi Couture

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festa della Repubblica 2026, il Cambio della Guardia a piazza del QuirinaleIn occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica l'iniziativa in forma da parte del Reggimento Corazzieri con la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

Read more »

Misano Grand Prix Truck, oltre 44mila spettatori per l'edizione 2026Si chiude con 44.015 presenze l'edizione 2026 del Misano Grand Prix Truck, confermando la crescita della manifestazione e il suo ruolo tra i principali appuntamenti internazionali ospitati ogni anno dal Misano World Circuit. La due giorni ha fatto registrare 18.

Read more »

Elena D'Amario vince il Premio Eccellenze della Danza 2026Elena D'Amario è uno dei volti noti lanciati da Amici di Maria De Filippi e riceverà il Premio Eccellenze della Danza 2026: ecco tutti i dettagli sulla premiazione e su quando si svolgerà.

Read more »

Roma, amichevole di lusso a Ferragosto: ufficializzato il test col Borussia DortmundSi arricchisce il programma estivo della Roma in vista della stagione 2026/27.

Read more »